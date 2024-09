Zmodernizované zariadenie Dubina začalo opäť slúžiť klientom

Dubnica nad Váhom 18. septembra (TASR) - Po viac ako ročnej rekonštrukcii a modernizácii začalo opäť klientom slúžiť zariadenie pre seniorov Dubina v Dubnici nad Váhom. Náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali na 3,4 milióna eur. Informoval o tom hovorca mesta Ľubomír Bobák.



Okrem ubytovacej časti prešla modernizáciou aj kuchyňa, jedáleň, práčovňa či viaceré spoločenské priestory. Energetickú úsporu mesto vyhodnotí po uplynutí adekvátneho obdobia, pripravuje však ďalšie opatrenia. Jedným z nich je fotovoltická elektráreň, ktorú by mali umiestniť na streche zariadenia.



Podľa dubnického primátora Petra Wolfa išlo o najväčšiu mestskú investíciu za posledné obdobie. Prostriedky investovalo mesto do zvýšenia kvality života seniorov a zároveň do zlepšenia pracovných podmienok všetkých zamestnancov. Tí podľa primátora zvládli náročné obdobie s maximálnou profesionalitou.



Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena výťahu, do ktorého sa už dá pohodlne umiestniť mobilné ležadlo. Predtým to nebolo možné.