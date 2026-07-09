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Zmodernizovanú električkovú trať v Košiciach sprevádzkujú v septembri
Na stavbe pracuje denne zhruba 220 až 250 ľudí, zhotoviteľ neeviduje veľké problémy.
Autor TASR
Košice 9. júla (TASR) - Zmodernizovanú električkovú trať v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom by mali uviesť do prevádzky začiatkom septembra. Stavebné práce v súvislosti s projektom modernizácie električkových tratí (MET) sú tesne pred ukončením a postupne prebieha kolaudácia. TASR o tom informovalo vedenie mesta so zhotoviteľom po štvrtkovom kontrolnom dni.
Na stavbe pracuje denne zhruba 220 až 250 ľudí, zhotoviteľ neeviduje veľké problémy. Podľa riaditeľa košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefana Balinta prebiehajú v tomto týždni posledné betonárske práce medzikoľajového priestoru. „Budúci týždeň je naplánované pokladanie asfaltových zmesí. Realizujú sa stavebné práce na dokončení trakčného vedenia,“ objasnil s tým, že sa následne uskutoční jeho kontrola. Naplánovaná je aj skúšobná jazda električky, aby sa preverila zjazdnosť celej trate.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček spresnil, že predpokladaný termín uvedenia do prevádzky je prvý septembrový deň. Presný termín spustenia prevádzky električiek na trati však bude závisieť od ukončenia kolaudačného konania a získania potrebných povolení.
Čo sa týka prestupového terminálu, ktorý má zabezpečiť komfortný prestup medzi autobusmi a električkami, bude podľa neho monitorovaný kamerovým systémom a mestskou políciou. „Zároveň tu budú aj vozidlá dispečingu dopravného podniku, ktoré budú monitorovať dopravu. To znamená, urobíme všetko preto, aby sa ľudia cítili bezpečne,“ dodal.
Výdavky na stavebné práce sa pohybujú na úrovni približne 68,65 milióna eur z alokovanej sumy 77 miliónov eur. MET na sídlisku Nad jazerom má od leta minulého roka na starosti konzorcium pod vedením Eurovia SK spolu so spoločnosťami Elza - Elektromontážny závod Bratislava a GJW Praha. Táto časť MET v celkovej dĺžke takmer sedem kilometrov patrí k najvýznamnejším investíciám do skvalitnenia mestskej hromadnej dopravy. V plnej miere je financovaná z eurofondov.
V rámci druhej etapy MET pripravuje mesto aj ďalšie rekonštrukcie v južnej časti mesta. Magistrát už vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Alejovej ulici v úseku od križovatky pri Moste VSS po kruhový objazd na Moldavskej ulici. Má ísť aj o úseky na Južnej triede od križovatky pri Moste VSS po Námestie osloboditeľov a v Barci od križovatky pri Moste VSS po obratisko pri soche Jána Pavla II. vrátane samotného obratiska. Na všetky uvedené úseky má mesto už vydané stavebné povolenie.
Na stavbe pracuje denne zhruba 220 až 250 ľudí, zhotoviteľ neeviduje veľké problémy. Podľa riaditeľa košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefana Balinta prebiehajú v tomto týždni posledné betonárske práce medzikoľajového priestoru. „Budúci týždeň je naplánované pokladanie asfaltových zmesí. Realizujú sa stavebné práce na dokončení trakčného vedenia,“ objasnil s tým, že sa následne uskutoční jeho kontrola. Naplánovaná je aj skúšobná jazda električky, aby sa preverila zjazdnosť celej trate.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček spresnil, že predpokladaný termín uvedenia do prevádzky je prvý septembrový deň. Presný termín spustenia prevádzky električiek na trati však bude závisieť od ukončenia kolaudačného konania a získania potrebných povolení.
Čo sa týka prestupového terminálu, ktorý má zabezpečiť komfortný prestup medzi autobusmi a električkami, bude podľa neho monitorovaný kamerovým systémom a mestskou políciou. „Zároveň tu budú aj vozidlá dispečingu dopravného podniku, ktoré budú monitorovať dopravu. To znamená, urobíme všetko preto, aby sa ľudia cítili bezpečne,“ dodal.
Výdavky na stavebné práce sa pohybujú na úrovni približne 68,65 milióna eur z alokovanej sumy 77 miliónov eur. MET na sídlisku Nad jazerom má od leta minulého roka na starosti konzorcium pod vedením Eurovia SK spolu so spoločnosťami Elza - Elektromontážny závod Bratislava a GJW Praha. Táto časť MET v celkovej dĺžke takmer sedem kilometrov patrí k najvýznamnejším investíciám do skvalitnenia mestskej hromadnej dopravy. V plnej miere je financovaná z eurofondov.
V rámci druhej etapy MET pripravuje mesto aj ďalšie rekonštrukcie v južnej časti mesta. Magistrát už vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej modernizácie električkovej trate na Alejovej ulici v úseku od križovatky pri Moste VSS po kruhový objazd na Moldavskej ulici. Má ísť aj o úseky na Južnej triede od križovatky pri Moste VSS po Námestie osloboditeľov a v Barci od križovatky pri Moste VSS po obratisko pri soche Jána Pavla II. vrátane samotného obratiska. Na všetky uvedené úseky má mesto už vydané stavebné povolenie.