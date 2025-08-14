< sekcia Regióny
Zmodernizujú cestu medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom
Pôjde o dva úseky v celkovej dĺžke 3,1 kilometra.
Autor TASR
Poprad 14. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) začína na jeseň tohto roka modernizáciu krajskej cesty medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom. Pôjde o dva úseky v celkovej dĺžke 3,1 kilometra. Ako na sociálnej sieti informoval podpredseda kraja Štefan Bieľak, tým sa táto cesta postupne modernizuje, naposledy to bol stredný úsek cesty pred šiestimi rokmi.
O rozsahu a spôsobe modernizácie cesty diskutovali na spoločnom pracovnom stretnutí v Štrbe začiatkom augusta okrem Bieľaka i Michal Sýkora, starosta obce Štrba, Marcel Horváth, generálny riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK, Michal Danko, investičný riaditeľ SÚC PSK a zástupcovia zhotoviteľa - spoločnosti Metrostav DS.
Uvedený projekt je podľa Bieľaka jedným z prioritných zámerov PSK v cestnej doprave v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021 - 2027. Ide o cestu, ktorej modernizácia je súčasťou schváleného Plánu udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry.
„Rekonštrukcia cesty bude prebiehať v dvoch etapách. Prvá etapa sa bude týkať prieťahu Tatranskej Štrby v dĺžke 1,3 kilometra a na ňom sa vymenia a položia dve nové vrstvy asfaltového povrchu. Tieto práce sa zrealizujú ešte do konca tohto roka,“ povedal Bieľak.
Druhý (horný) úsek od Cesty Slobody smerom nadol do Tatranskej Štrby v dĺžke približne 1,8 kilometra sa bude komplexne rekonštruovať vrátane výmeny podložia. Práce budú prebiehať počas jari a leta budúceho roka za prevádzky cesty, bude prejazdná v jednom jazdnom pruhu a regulovaná svetelnou signalizáciou.
Rekonštrukcia bude financovaná zo zdrojov EÚ (85 %), zo štátneho rozpočtu (sedem percent) a z rozpočtu PSK (osem percent). Celková zazmluvnená cena so zhotoviteľom je 1.900.282 eur s DPH.
Okrem toho obec Štrba zároveň plánuje aj modernizáciu cesty na Štrbské Pleso v dĺžke jeden kilometer od križovatky s Cestou Slobody po prvú križovatku na Štrbskom Plese.
