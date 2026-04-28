Zmodernizujú SOŠ gastronómie a služieb v Prešove za 2,8 milióna eur
Významným prvkom bude podľa nej auditórium a konferenčná miestnosť, ktoré umožnia organizáciu workshopov a odborných prezentácií formou živého varenia.
Autor TASR
Prešov 28. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zmodernizuje Strednú odbornú školu (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove. Obnova v celkovej hodnote 2,8 milióna eur je financovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci iniciatívy Catching-up Regions a zo zdrojov zriaďovateľa PSK vo výške 221.000 eur. Investícia prinesie jednak novú prístavbu, vznik laboratórií a učební, ale aj nové gastro vybavenie a technológie pre virtuálnu realitu. Projekt s dôrazom na udržateľné, moderné a inovatívne varenie bude v škole realizovaný najbližších 16 mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Stavebná časť projektu za 1,4 milióna eur, realizovaná spoločnosťami Ravoza Vinné, Pavličko a partneri Bratislava, sa bude sústreďovať na vybudovanie novej nadstavby a komplexnú rekonštrukciu prízemia spojovacej chodby školy.
„Cieľom je vytvoriť moderné zázemie, ktoré okrem nevyhnutných prevádzkových a hygienických priestorov prinesie najmä inovatívne odborné pracoviská. V novovzniknutých priestoroch nájdu študenti mikrobiologické laboratórium pre všetky gastronomické odbory, špecializované senzorické laboratórium, modernú učebňu stolovania a obchodu, ako aj špičkovo vybavené teoretické a praktické učebne,“ povedala Jeleňová.
Významným prvkom bude podľa nej auditórium a konferenčná miestnosť, ktoré umožnia organizáciu workshopov a odborných prezentácií formou „živého varenia“. Celá stavba pritom bude reflektovať princípy udržateľnosti, čo podčiarkuje realizácia zelenej strechy a inštalácia moderných technológií vrátane rekuperácie, chladenia a efektívneho vykurovania.
Súbežne so stavebnými prácami prebehne i významná investícia do materiálno-technického zabezpečenia v objeme takmer 1,4 milióna eur.
Pre všetky odbory bude k dispozícii vzdelávanie vo virtuálnej realite, kamerové systémy na streamovanie práce žiakov, audiotechnika, vizualizér a videokonferenčné sety. Súčasťou modernizácie bude aj nový nábytok, aulové sedenie, coffee bar a barový pult v odborných učebniach. Laboratóriá doplnia moderné laboratórne stoly a mikroskopické vybavenie.
„Tento projekt v našej škole veľa zmení. Získame nové laboratóriá a učebne pre odbory cukrár, mäsiar, kuchár, ako aj auditórium pre pekárov a pre odbor čašník novú stolovaciu miestnosť i reštauráciu. Obchodní pracovníci sa môžu tešiť na novú predajňu, ktorá bude priamo v škole. Žiaci sa budú pripravovať v modernom prostredí s moderným materiálno-technickým vybavením, vďaka čomu budú oveľa lepšie pripravení na prax i nové pracovné výzvy,“ uviedla riaditeľka školy Andrea Klačeková.
Projekt podľa Jeleňovej kladie dôraz na modernizáciu a zriadenie nových odborných učební a technologického vybavenia, rovnako na rozvoj digitálnych zručností i zavádzanie inovatívnych foriem výučby vrátane projektového vzdelávania. Realizovať sa má v priebehu apríla 2026 až októbra 2027.
