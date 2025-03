Bratislava 20. marca (TASR) - Malokarpatský región sa pripravuje na rozvoj cyklodopravy a riešenie výziev vo financovaní samospráv. Zástupcovia Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu (ZMOMR) sa zhodli na dôležitosti koordinácie pri kľúčových projektoch a hľadaní riešení pre budúce financovanie obcí. Rokovanie sa uskutočnilo 11. marca v Pezinku. TASR o tom informoval vedúci referátu komunikácie mesta Pezinok Michal Lukáč.



"Plány na budovanie cyklotrás v Malokarpatskom regióne už existujú, no ich realizácia závisí od spolupráce miestnych samospráv. Bratislavský samosprávny kraj vytvoril návrh trás pre cyklistov vo vinohradníckej oblasti, pričom ZMOMR poverilo primátora Pezinka Romana Mácsa, aby koordinoval ďalšie kroky," priblížil Lukáč. Samosprávy sa teraz podľa neho zamerajú na riešenie majetkovo-právnych vzťahov a možnosti financovania výstavby cyklotrás. Predstavitelia obcí vyjadrili podporu projektu a ochotu aktívne sa zapojiť do jeho realizácie.



Zástupcovia diskutovali aj o neistej finančnej situácii samospráv. Podľa starostu obce Častá Františka Kašického je nevyhnutné zaviesť mechanizmy, ktoré by zabránili výpadkom financií a zabezpečili stabilitu rozpočtov. Téma sa sústredila najmä na legislatívne zmeny a ich dosah na rozpočty obcí, pričom ZMOMR bude požadovať garancie minimálneho financovania na ďalšie obdobia.



Jednou z diskutovaných tém bola aj možnosť získania eurofondov na menšie obecné projekty. "Plánované výzvy by mohli podporiť revitalizáciu verejných priestranstiev, opravy ciest či rekonštrukciu budov v obciach do 1000 obyvateľov," poznamenal Lukáč. Zástupcovia samospráv sa zhodli na potrebe pripravenosti a aktívnej koordinácie pri žiadostiach o financie.



ZMOMR deklaruje, že bude pokračovať v diskusiách o financovaní samospráv a regionálnych investíciách na ďalšom zasadnutí. Združenie naďalej zostáva aktívne v presadzovaní záujmov miest a obcí v regióne.