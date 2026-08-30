Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. august 2026Meniny má Ružena
< sekcia Regióny

ZMOS a centrum Obaly podpísali memorandum pre rozvoj triedeného zberu

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Predsedníčka predstavenstva KC OBALY a generálna riaditeľka OZV Envi-Pak Hana Nováková zdôraznila význam súčinnosti oboch sektorov.

Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Koordinačné centrum (KC) Obaly podpísali Memorandum o spolupráci a podpore rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). Chcú rozvíjať stabilný, transparentný a efektívny systém triedeného zberu na Slovensku. TASR o tom informovalo KC Obaly.

Systém RZV funguje na Slovensku od roku 2016 a prináša výsledky v rastúcej miere triedenia a recyklácie odpadov. Jeho princípom je, že náklady na triedený zber neznášajú občania v miestnych poplatkoch, ale plne ich financujú výrobcovia prostredníctvom organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV), vysvetlilo centrum.

Systém RZV na Slovensku funguje dobre a prináša konkrétne výsledky pre mestá, obce aj životné prostredie. Samozrejme, tak ako v každom rozsiahlom systéme, aj tu sa nájdu oblasti a detaily, ktoré sa dajú ešte vylepšiť a posunúť dopredu. Verím, že práve úzka spolupráca a otvorený dialóg medzi KC Obaly a ZMOS tomu výrazne pomôžu a prinesú úžitok našim samosprávam aj občanom,“ uviedol predseda združenia Jozef Božik.

Predsedníčka predstavenstva KC OBALY a generálna riaditeľka OZV Envi-Pak Hana Nováková zdôraznila význam súčinnosti oboch sektorov. Vďaka spájaniu odborných skúseností OZV s miestnou znalosťou obcí dokážu vytvárať systém, ktorý je efektívny, transparentný a zrozumiteľný pre každého občana. „Naším spoločným cieľom zostáva čisté Slovensko, vyššia miera zhodnocovania odpadov a stabilný envirosystém, ktorý prináša úžitok obciam, výrobcom a predovšetkým samotným občanom,“ povedala.

Spolupráca medzi ZMOS a KC Obaly sa bude sústrediť na implementáciu inovácií a legislatívy, edukáciu a priamy dialóg, presadzovanie hospodárneho a transparentného nakladania s financiami a digitalizáciu a zjednocovanie dát.

ZMOS bude zároveň vytvárať priestor pre zástupcov KC OBALY na rokovaniach svojich odborných orgánov, ako sú Sekcia životného prostredia či Rada ZMOS, s cieľom zdieľať analytické podklady a metodické dáta pre kvalifikované rozhodovanie samospráv,“ uviedlo centrum. Prehĺbená spolupráca prinesie obciam nie len metodickú podporu, ale aj priestor na dolaďovanie celého systému tak, aby reagoval na potreby praxe, doplnil.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku