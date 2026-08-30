< sekcia Regióny
ZMOS a centrum Obaly podpísali memorandum pre rozvoj triedeného zberu
Predsedníčka predstavenstva KC OBALY a generálna riaditeľka OZV Envi-Pak Hana Nováková zdôraznila význam súčinnosti oboch sektorov.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Koordinačné centrum (KC) Obaly podpísali Memorandum o spolupráci a podpore rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). Chcú rozvíjať stabilný, transparentný a efektívny systém triedeného zberu na Slovensku. TASR o tom informovalo KC Obaly.
Systém RZV funguje na Slovensku od roku 2016 a prináša výsledky v rastúcej miere triedenia a recyklácie odpadov. Jeho princípom je, že náklady na triedený zber neznášajú občania v miestnych poplatkoch, ale plne ich financujú výrobcovia prostredníctvom organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV), vysvetlilo centrum.
„Systém RZV na Slovensku funguje dobre a prináša konkrétne výsledky pre mestá, obce aj životné prostredie. Samozrejme, tak ako v každom rozsiahlom systéme, aj tu sa nájdu oblasti a detaily, ktoré sa dajú ešte vylepšiť a posunúť dopredu. Verím, že práve úzka spolupráca a otvorený dialóg medzi KC Obaly a ZMOS tomu výrazne pomôžu a prinesú úžitok našim samosprávam aj občanom,“ uviedol predseda združenia Jozef Božik.
Predsedníčka predstavenstva KC OBALY a generálna riaditeľka OZV Envi-Pak Hana Nováková zdôraznila význam súčinnosti oboch sektorov. Vďaka spájaniu odborných skúseností OZV s miestnou znalosťou obcí dokážu vytvárať systém, ktorý je efektívny, transparentný a zrozumiteľný pre každého občana. „Naším spoločným cieľom zostáva čisté Slovensko, vyššia miera zhodnocovania odpadov a stabilný envirosystém, ktorý prináša úžitok obciam, výrobcom a predovšetkým samotným občanom,“ povedala.
Spolupráca medzi ZMOS a KC Obaly sa bude sústrediť na implementáciu inovácií a legislatívy, edukáciu a priamy dialóg, presadzovanie hospodárneho a transparentného nakladania s financiami a digitalizáciu a zjednocovanie dát.
„ZMOS bude zároveň vytvárať priestor pre zástupcov KC OBALY na rokovaniach svojich odborných orgánov, ako sú Sekcia životného prostredia či Rada ZMOS, s cieľom zdieľať analytické podklady a metodické dáta pre kvalifikované rozhodovanie samospráv,“ uviedlo centrum. Prehĺbená spolupráca prinesie obciam nie len metodickú podporu, ale aj priestor na dolaďovanie celého systému tak, aby reagoval na potreby praxe, doplnil.
Systém RZV funguje na Slovensku od roku 2016 a prináša výsledky v rastúcej miere triedenia a recyklácie odpadov. Jeho princípom je, že náklady na triedený zber neznášajú občania v miestnych poplatkoch, ale plne ich financujú výrobcovia prostredníctvom organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV), vysvetlilo centrum.
„Systém RZV na Slovensku funguje dobre a prináša konkrétne výsledky pre mestá, obce aj životné prostredie. Samozrejme, tak ako v každom rozsiahlom systéme, aj tu sa nájdu oblasti a detaily, ktoré sa dajú ešte vylepšiť a posunúť dopredu. Verím, že práve úzka spolupráca a otvorený dialóg medzi KC Obaly a ZMOS tomu výrazne pomôžu a prinesú úžitok našim samosprávam aj občanom,“ uviedol predseda združenia Jozef Božik.
Predsedníčka predstavenstva KC OBALY a generálna riaditeľka OZV Envi-Pak Hana Nováková zdôraznila význam súčinnosti oboch sektorov. Vďaka spájaniu odborných skúseností OZV s miestnou znalosťou obcí dokážu vytvárať systém, ktorý je efektívny, transparentný a zrozumiteľný pre každého občana. „Naším spoločným cieľom zostáva čisté Slovensko, vyššia miera zhodnocovania odpadov a stabilný envirosystém, ktorý prináša úžitok obciam, výrobcom a predovšetkým samotným občanom,“ povedala.
Spolupráca medzi ZMOS a KC Obaly sa bude sústrediť na implementáciu inovácií a legislatívy, edukáciu a priamy dialóg, presadzovanie hospodárneho a transparentného nakladania s financiami a digitalizáciu a zjednocovanie dát.
„ZMOS bude zároveň vytvárať priestor pre zástupcov KC OBALY na rokovaniach svojich odborných orgánov, ako sú Sekcia životného prostredia či Rada ZMOS, s cieľom zdieľať analytické podklady a metodické dáta pre kvalifikované rozhodovanie samospráv,“ uviedlo centrum. Prehĺbená spolupráca prinesie obciam nie len metodickú podporu, ale aj priestor na dolaďovanie celého systému tak, aby reagoval na potreby praxe, doplnil.