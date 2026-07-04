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ZMOS a rezort obrany v nedeľu odštartujú letné tábory Misia Delta 2026
Prvé turnusy sa začínajú v nedeľu v rekreačných lokalitách Trnavá Hora a Duchonka.
Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - Druhý ročník letných táborov Misia Delta, ktorý je výsledkom spolupráce Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Ministerstva obrany (MO) SR, sa začína v nedeľu (5. 7.). Projekt nadväzuje na minuloročný pilotný ročník a aj v tomto roku potvrdil vysoký záujem členských miest a obcí ZMOS. TASR o tom informovali v sobotu zo ZMOS.
Prvé turnusy sa začínajú v nedeľu v rekreačných lokalitách Trnavá Hora a Duchonka. Letné dobrodružstvo tu odštartujú deti z členských samospráv, medzi nimi napríklad z Banskej Štiavnice, Nových Zámkov, Topoľčian či Belej - Dulíc.
Kapacita určená pre deti z členských miest a obcí ZMOS je naplnená na 100 percent. Počas letných prázdnin sa do jednotlivých turnusov zapojí približne 1700 detí zo 71 členských miest a obcí ZMOS. Celkovo sa uskutoční 15 sedemdňových turnusov v štyroch rekreačných lokalitách, a to v Trnavej Hore, na Duchonke, na Čertove a v Bobrovci.
Cieľom projektu je podľa ZMOS ponúknuť deťom z členských samospráv kvalitný a zmysluplný prázdninový program, ktorý spája pohyb, pobyt v prírode, tímové aktivity, nové priateľstvá a zážitkové vzdelávanie. Program podporuje samostatnosť detí, spoluprácu, zodpovednosť a pozitívny vzťah k pohybu. Súčasťou aktivít je aj primerané zážitkové spoznávanie činnosti Ozbrojených síl SR.
Misia Delta je výsledkom spolupráce ZMOS a MO SR, ktorá prináša konkrétnu podporu rodinám v mestách a obciach. Projekt Misia Delta podľa ZMOS ukazuje, že spolupráca štátu a samosprávy môže mať veľmi konkrétny výsledok v podobe aktívneho, bezpečného a zmysluplného leta pre deti z rôznych regiónov Slovenska.
Prvé turnusy sa začínajú v nedeľu v rekreačných lokalitách Trnavá Hora a Duchonka. Letné dobrodružstvo tu odštartujú deti z členských samospráv, medzi nimi napríklad z Banskej Štiavnice, Nových Zámkov, Topoľčian či Belej - Dulíc.
Kapacita určená pre deti z členských miest a obcí ZMOS je naplnená na 100 percent. Počas letných prázdnin sa do jednotlivých turnusov zapojí približne 1700 detí zo 71 členských miest a obcí ZMOS. Celkovo sa uskutoční 15 sedemdňových turnusov v štyroch rekreačných lokalitách, a to v Trnavej Hore, na Duchonke, na Čertove a v Bobrovci.
Cieľom projektu je podľa ZMOS ponúknuť deťom z členských samospráv kvalitný a zmysluplný prázdninový program, ktorý spája pohyb, pobyt v prírode, tímové aktivity, nové priateľstvá a zážitkové vzdelávanie. Program podporuje samostatnosť detí, spoluprácu, zodpovednosť a pozitívny vzťah k pohybu. Súčasťou aktivít je aj primerané zážitkové spoznávanie činnosti Ozbrojených síl SR.
Misia Delta je výsledkom spolupráce ZMOS a MO SR, ktorá prináša konkrétnu podporu rodinám v mestách a obciach. Projekt Misia Delta podľa ZMOS ukazuje, že spolupráca štátu a samosprávy môže mať veľmi konkrétny výsledok v podobe aktívneho, bezpečného a zmysluplného leta pre deti z rôznych regiónov Slovenska.