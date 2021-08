ZMOS a fond pre bývanie budú spolupracovať na výstavbe nájomných bytov

Bešeňová 3. augusta (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) budú spolupracovať na podpore výstavby nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. Konkrétnu predstavu o spolupráci premietli do memoranda, ktoré podpísali v utorok.



„ŠFRB musí byť náš partner. Mestá a obce cítia potrebu v oblasti výstavby nájomných bytov, lebo ľudia potrebujú dostupnú strechu nad hlavou. Seniori zároveň cítia potrebu dostupných zariadení sociálnych služieb. Spájame sily v konkrétnych aktivitách, pri ktorých už neskloňujeme problémy, ale východiská a riešenia," uviedol predseda ZMOS-u Branislav Tréger.



Generálny riaditeľ ŠFRB Tomáš Lamprecht dodal, že so ZMOS majú dobrú spoluprácu. Napríklad v minulom roku sa im podarili konkrétne legislatívne zmeny pre výstavbu nájomných bytov aj zariadení sociálnych služieb.



„Spoločne však často navštevujeme regionálne združenia miest a obcí, kde hovoríme o konkrétnych problémoch v aplikačnej praxi. Preto podpísaným memorandom vyjadrujeme vôľu a spoločný záujem povýšiť doterajšiu spoluprácu na konkrétne oblasti vrátane zriadenia pracovnej skupiny k riešeniu problémov z územia, ktorá na mesačnej báze bude formulovať najvhodnejšie riešenia," povedal.



Podľa ZMOS-u aj ŠFRB je bývanie jednou zo základných ľudských potrieb. Memorandum vyjadruje vôľu aktívne podporovať rozvoj bytovej politiky so zameraním na výstavbu a obnovu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb, koordinovať spoločné aktivity či iniciatívne formulovať východiská a riešenia. Tiež reagovať na nové trendy a spoločne sa podieľať na rozvoji bytového fondu.



ZMOS bude v pripravovanej pracovnej skupine ŠFRB zastupovať starosta obce Bešeňová Martin Baran. V obci majú aktuálne vybudovaných 81 nájomných bytov. Samospráva sa pritom pripravuje na výstavbu ďalších dvoch bytoviek s celkovo 34 bytmi. Patrí tak medzi komunálnych lídrov v oblasti nájomného bývania na Slovensku.