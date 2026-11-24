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ZMOS by ocenilo, keby sa účinnosť povinnosti úpravy odpadu posunula
Slovensko malo povinnosť úpravy odpadu pôvodne zaviesť od 1. januára 2021 a následne sa termín posúval.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) by ocenilo, keby sa účinnosť povinnosti úpravy odpadu pred skládkovaním opätovne posunula. Mali by sa poriešiť jednotlivé problémy celého procesu. Na konferencii Odpady a životné prostredie, ktorá sa koná v utorok v Bratislave, to uviedol prvý podpredseda ZMOS Martin Červenka.
Najväčším problémom pri zvádzaní mechanicko-biologickej úpravy (MBÚ) odpadu je podľa Červenku legislatívny proces, ktorý prebieha roky a je nestabilný a nepredvídateľný. „Neviem vôbec povedať ako, kde, čo bude a nebude. Preto je príprava aj smerom k poplatkom pre obyvateľov veľmi komplikovaná a zložitá,“ skonštatoval.
Súvisí s tým aj cenová neistota nákladov či nedostatočné kapacity zariadení MBÚ. „V celkovom merítku by pravdepodobne na Slovensku vzniklo dostatočné spracovanie mechanicko-biologickej úpravy, ale rozložením po regiónoch na Slovensku a v rámci rázovitosti krajiny nie je dostatočné. Niekde sú tie vzdialenosti absolútne ohromujúce alebo spracovateľské kapacity nie sú dostatočné v tom regióne,“ priblížil Červenka.
Tvrdí, že všetky náklady, ktoré budú mestá a obce znášať, budú musieť posunúť na obyvateľov, pretože žiadna podpora zo strany štátu neexistuje.
Za kľúčové aspekty Červenka považuje vytvorenie stabilného prostredia a predvídateľného legislatívneho procesu, regionálne kapacity, investície z Environmentálneho fondu a Európskej únie do obehového hospodárstva.
Slovensko malo povinnosť úpravy odpadu pôvodne zaviesť od 1. januára 2021 a následne sa termín posúval. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.
Najväčším problémom pri zvádzaní mechanicko-biologickej úpravy (MBÚ) odpadu je podľa Červenku legislatívny proces, ktorý prebieha roky a je nestabilný a nepredvídateľný. „Neviem vôbec povedať ako, kde, čo bude a nebude. Preto je príprava aj smerom k poplatkom pre obyvateľov veľmi komplikovaná a zložitá,“ skonštatoval.
Súvisí s tým aj cenová neistota nákladov či nedostatočné kapacity zariadení MBÚ. „V celkovom merítku by pravdepodobne na Slovensku vzniklo dostatočné spracovanie mechanicko-biologickej úpravy, ale rozložením po regiónoch na Slovensku a v rámci rázovitosti krajiny nie je dostatočné. Niekde sú tie vzdialenosti absolútne ohromujúce alebo spracovateľské kapacity nie sú dostatočné v tom regióne,“ priblížil Červenka.
Tvrdí, že všetky náklady, ktoré budú mestá a obce znášať, budú musieť posunúť na obyvateľov, pretože žiadna podpora zo strany štátu neexistuje.
Za kľúčové aspekty Červenka považuje vytvorenie stabilného prostredia a predvídateľného legislatívneho procesu, regionálne kapacity, investície z Environmentálneho fondu a Európskej únie do obehového hospodárstva.
Slovensko malo povinnosť úpravy odpadu pôvodne zaviesť od 1. januára 2021 a následne sa termín posúval. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.