ZMOS: Deň veteránov je súčasťou zachovávania historickej pamäti
Deň vojnových veteránov sa oslavuje v deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zdôrazňuje, že pripomínanie Dňa vojnových veteránov je dôležitou súčasťou zachovávania historickej pamäti, podpory medzigeneračného porozumenia a posilňovania hodnôt solidarity, mieru a humanity v našich komunitách. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
„V týchto dňoch si mnohé mestá a obce po celom Slovensku pri svojich pamätníkoch padlých a obetí vojnových konfliktov uctievajú pamiatku všetkých, ktorí položili životy za mier, slobodu a budúcnosť svojho národa,“ pripomenul predseda ZMOS Jozef Božik.
Mestá a obce na celom území Slovenska si tento deň pripomínajú pietnymi spomienkami, kladením vencov, zapálením sviec a symbolickým pripnutím červeného maku, znaku úcty k obetiam vojny a symbolu nádeje na mier.
Deň vojnových veteránov sa oslavuje v deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Vo Francúzsku v železničnom vagóne pri Compiegne neďaleko Paríža podpísali 11. novembra 1918 dohodu medzi Nemeckom a predstaviteľmi Dohody (Británia, Francúzsko, Rusko, neskôr sa pripojilo Taliansko a USA), čím sa skončila prvá svetová vojna.
