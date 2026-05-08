ZMOS: Deň víťazstva nad fašizmom je symbolom odvahy a obetavosti
ZMOS zároveň vyjadruje presvedčenie, že mier, sloboda a vzájomné porozumenie musia zostať trvalými hodnotami našej spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Deň víťazstva nad fašizmom je symbolom odvahy, obetavosti a spoločného úsilia národov Európy o porážku nenávisti a totality. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. ZMOS si pri tejto príležitosti s úctou pripomína všetkých, ktorí bojovali za slobodu, mier a demokraciu. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
„Samosprávy miest a obcí si uvedomujú svoju zodpovednosť pri uchovávaní historickej pamäti a pri výchove mladých generácií k tolerancii, vzájomnému rešpektu a úcte k demokratickým hodnotám. Práve miestne komunity sú základom solidarity, spolupráce a pokoja medzi ľuďmi aj medzi národmi,“ poznamenal Božik.
ZMOS zároveň vyjadruje presvedčenie, že mier, sloboda a vzájomné porozumenie musia zostať trvalými hodnotami našej spoločnosti. „Odkaz 8. mája nás zaväzuje odmietať akékoľvek prejavy extrémizmu, nenávisti a rozdeľovania spoločnosti. Česť pamiatke všetkých obetí druhej svetovej vojny,“ dodal predseda ZMOS.
