ZMOS: Dohoda o nezvyšovaní poplatkov SOZA je dôležitý záver rokovania
SOZA už vo februári odložil účinnosť nového sadzobníka ako reakciu na námietky samospráv, ktoré vyhlásili, že zverejnená úprava je pre ne likvidačná a komunikácia o nej nedostatočná.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Dohodu, podľa ktorej nedôjde tento rok k zvyšovaniu poplatkov za hudobné diela pre samosprávy, považuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) za dôležitý záver májového rokovania. Pre TASR to uviedol predseda ZMOS-u Jozef Božik. Okrúhly stôl sa venoval problematike poplatkov Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam (SOZA) a ich vzťahu k samosprávam, kultúrnym inštitúciám aj podnikateľskému prostrediu.
„Rokovanie prinieslo konkrétny posun najmä v tom, že všetky zúčastnené strany deklarovali záujem pokračovať v odbornom dialógu a hľadať vyvážené a férové riešenie pre samosprávy aj autorov,“ skonštatoval Božik.
Združenie zároveň pozitívne vníma prezentovaný analytický podklad k princípom cenotvorby v organizáciách kolektívnej správy. Môže byť podľa neho odborným základom pre nastavenie transparentného a akceptovateľného sadzobníka do budúcnosti. V prípade otvorenej odbornej diskusie o nastavení sadzobníka pre rok 2027 je cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou duševného vlastníctva autorov a primeranými platbami zo strany miest a obcí pri organizovaní verejnoprospešných a komunitných podujatí. „Rokovania budú pokračovať,“ podotkol predseda ZMOS-u.
Okrúhly stôl venovaný téme poplatkov za hudobné diela zorganizovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Parlamentným inštitútom Kancelárie Národnej rady SR. Štátny tajomník MV a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu Michal Kaliňák priblížil, že cieľom odbornej debaty má byť nastavenie trvalo udržateľných pravidiel, ktoré budú vyvážené - férové k autorom, ale zároveň udržateľné pre samosprávy, kultúrne inštitúcie aj podnikateľov. Okrúhly stôl nadviazal na predchádzajúce rokovania so zástupcami samospráv, odborných združení aj samotného SOZA.
Východiská pre nový sadzobník SOZA pre rok 2027 by mali v najbližších dvoch týždňoch precizovať zástupcovia zväzu, samospráv i ďalších dotknutých správ. Nastaviť východiská nového sadzobníka odmien pre rok 2027 chcú tak, aby nový sadzobník mohol byť schválený už na jeseň. Zároveň od 8. apríla došlo na základe rozhodnutia dozornej rady zväzu k pozastaveniu účinnosti nového percentuálneho výpočtu odmien do konca rok 2026.
SOZA už vo februári odložil účinnosť nového sadzobníka ako reakciu na námietky samospráv, ktoré vyhlásili, že zverejnená úprava je pre ne likvidačná a komunikácia o nej nedostatočná. Osobitne poukázali na výrazný nárast poplatkov pri verejno-kultúrnych podujatiach bez vstupného a z toho plynúce hroziace obmedzenie kultúrneho a komunitného života v mestách a obciach.
