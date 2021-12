ZMOS navrhuje, aby nelegálne skládky odpadov odstraňovali nezamestnaní

Šarišské Jastrabie 9. decembra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje, aby nezamestnaní v rámci aktivačných opatrení odstraňovali v obciach a mestách nelegálne skládky odpadov. Rovnako, aby rezort životného prostredia odpustil samosprávam úhradu za uloženie tohto druhu odpadu na skládke s tým, že by sa odpad z odstránenia čiernych skládok nepočítal do percenta vytriedenia. Ako informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii v obci Šarišské Jastrabie ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, listom už oslovili spomenuté ministerstvá.



Podľa aktuálnych informácií je na Slovensku približne 9000 nelegálnych skládok, pri ktorých je 22 percent v štádiu odstraňovania. Ako tvrdí Kaliňák, ide výlučne o nahlásené, to znamená, že počet nelegálnych skládok, ktoré musia vyriešiť svojimi peniazmi obce a mestá, je výrazne nad 10.000.



"Podľa údajov, ktorými disponuje ZMOS v období od 1. januára 2018 do 31. mája 2021, bolo na okresných úradoch zaevidovaných 2223 podaní týkajúcich sa nezákonne uloženého odpadu. Z toho v rovnakom časovom intervale po vykonaní šetrenia bola zistená osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu iba v 229 prípadoch," uviedol Kaliňák.



Dlhoročné nepríjemné skúsenosti s nelegálnou skládkou na svojom území má obec Baškovce z okresu Sobrance. "Naša obec má čiernu skládku na parcele, ktorá má viac ako 270 vlastníkov. Je prakticky nemožné osloviť všetkých vlastníkov, pretože niektorí s nami absolútne nekomunikujú. Takže to ostáva zase iba na pleciach samosprávy, ktorá však nemôže investovať financie do cudzieho majetku," skonštatoval starosta obce Peter Báthory.



Podobný problém majú niekoľko rokov aj v okolí obce Šarišské Jastrabie v okrese Stará Ľubovňa. "Aj naša obec už niekoľkokrát zlikvidovala čierne skládky. Podarilo sa nám to aj cez eurofondy, môžeme ich však využiť pri likvidácii skládky, ktorá je na pozemkoch obce. Niektoré sme riešili cez eurofondy, ale, samozrejme, niektoré sme riešili aj z vlastného finančného krytia. Takže je to opakujúci sa problém," povedal starosta obce Ľubomír Rešetár.



Samosprávy podľa Kaliňáka postupne odstraňujú čierne skládky na svojom území a prijímajú opatrenia na to, aby zamedzili vzniku ďalších, napríklad osadením prvkov na rekreáciu alebo fotopascí.



"ZMOS listom požiadal rezort práce, aby sa budúci rok v rámci aktivačných opatrení na trhu práce všetci nezamestnaní, ktorí sú zdraví a sú v evidencii úradov práce, prioritne sústredili na odstraňovanie čiernych skládok. Zároveň rezort životného prostredia žiadame o to, aby všetok odpad z nelegálnych skládok sa budúci rok nerátal do percenta separácie pre mestá a obce a zároveň, aby zaňho mestá a obce nemuseli platiť poplatok v rámci uloženia tohto odpadu na skládkach," povedal Kaliňák.



Ako pre TASR uviedli z tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) oceňuje výzvu ZMOS a v tejto súvislosti sa stretne s jej predsedom, aby spoločne pripravili kampaň za vyčistenie Slovenska.



MŽP v súvislosti so začiatkom zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek 1. januára 2022 pripravuje kampaň na odstránenie čiernych skládok, ktorá by sa mala začať na jar budúceho roka. Rezort sa bude opierať o spoluprácu s obcami a mestami. Nie je ale možné podľa MŽP od nich očakávať , že to zaplatia.



"Preto na túto kampaň treba združiť prostriedky z viacerých zdrojov a tiež dosiahnuť, aby nemohli byť vytvárané čierne skládky na súkromných pozemkoch," doplnil Budaj.



Rezort by chcel dosiahnuť, aby sa budúci rok stal rokom odstránenia čiernych skládok a vyčistenia slovenskej prírody. "Na podnet ministra Jána Budaja bola zriadená Zelená linka ministerstva. Jej hlavným cieľom je získavať informácie o akejkoľvek nelegálnej činnosti v súvislosti s porušovaním environmentálnych zákonov vrátane nahlasovania nelegálnych skládok odpadov," dodali z tlačového oddeelenia.