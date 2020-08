ZMOS uporozňuje na nedostatky v novele zákona o volebnej kampani

Bratislava 20. augusta (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje na nedostatky pripravovanej novely zákona o volebnej kampani. Navrhovanú právnu úpravu týkajúcu sa vysielania politickej reklamy vníma ako nevykonateľnú, s navrhovaným znením novely zákona nesúhlasí. Dôvodom je aj vyšší počet kandidujúcich subjektov v komunálnych voľbách, ako pri voľbách do NR SR, Európskeho parlamentu či v prezidentských voľbách. TASR o tom informoval hovorca ZMOS Michal Kaliňák.



Novela zákona by mala umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volebnej kampane pri voľbách do orgánov územnej samosprávy na rovnakých, respektíve podobných princípoch, ako je to pri ostatných voľbách. Právna úprava má doplniť podrobnosti o zaradení diskusných programov pri komunálnych či krajských voľbách, a to analogicky k voľbám ostatným, čím by malo dôjsť k zjednoteniu právnej úpravy.



ZMOS v tejto súvislosti dáva do pozornosti fakt, že celkový počet kandidátov uchádzajúcich sa o funkciu v komunálnych voľbách a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov je niekoľkonásobne vyšší ako počet kandidátov pri ostatných voľbách. "S ohľadom na počet kandidujúcich subjektov nebude požiadavka nárokovateľnosti vo vzťahu k rovnocennému určeniu času vysielania a diskusným programom, respektíve tak, aby nebol žiadny z kandidátov na funkciu znevýhodnený, v praxi vykonateľná," zdôrazňuje Kaliňák.



Poznamenáva, že najbližší termín komunálnych volieb má byť identický s termínom volieb do orgánov samosprávnych krajov, čo znásobí riziko uplatnenia rovnakého rozsahu mediálneho priestoru pre všetkých kandidátov. Riešenie, ktoré sa očakáva od zmeny zákona, bude podľa Kaliňáka nerealizovateľné.



V komunálnych voľbách pred dvomi rokmi kandidovalo celkovo 7134 kandidátov na starostu a približne 55.000 kandidátov na poslancov obecných zastupiteľstiev. Pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sa o členstvo v krajských parlamentoch uchádzalo 2902 kandidátov na poslancov a 92 kandidátov na predsedu vyššieho územného celku.