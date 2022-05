Obce regiónu Jaslovské Bohunice sa pridali k štrajkovej pohotovosti

Cífer 24. mája (TASR) – Obce a mestá, združené v Združení miest a obcí (ZMO) región JE Jaslovské Bohunice, podporujú vyhlásenú štrajkovú pohotovosť a aktivity Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na protest proti návrhom na zníženie daňových príjmov mestám a obciam z dielne rezortu financií. Podľa predsedu Maroša Sagana sa zapojila prevažná väčšina z jeho takmer 150 členov, ktorí na znak podpory stiahli aj vlajky pred obecnými úradmi na pol žrde.



ZMO zastrešuje samosprávy v okruhu jadrovej elektrárne predovšetkým okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, krajské mesto jeho členom aktuálne nie je. "Aktivity ZMOS podporujeme, myslíme si, že vláda sa k nám nespráva ako k serióznym partnerom a robí si zo samospráv bankomat," uviedol Sagan pre TASR. Pripravované opatrenia z dielne rezortu financií sú podľa neho v konečnom dôsledku na úkor obyvateľov. "Hoci niektoré rodiny dostanú pár sto eur navyše za rok, na strane druhej ich dieťa sa nedostane do škôlky alebo do školy. Hovorím o mnohých prípadoch, keď obce nebudú môcť dokončiť načaté projekty práve pre to, že im zmizne z rozpočtu už v tomto roku niekoľko desať alebo stotisíc eur, o ktoré vláda samosprávy ukracuje," uviedol.



O priamych dôsledkoch opatrení je podľa Sagana hovoriť ešte priskoro, keďže ešte aktivity na obciach "dobiehajú". Ale samosprávy už začali prehodnocovať a prepočítavať, koľko im to zoberie peňazí. V prípade Cífera, kde je Sagan starostom, prídu ročne o 100.000 eur.



"Potrebujeme dostavať dve triedy materskej školy pre 50 detí, ktoré je potrebné umiestniť. Tam máme rozpočet 120.000 eur, ak tých 100.000 eur z daní nedostaneme, za 20.000 ju nepostavíme. A tí rodičia, ktorí dostanú na dieťa sto alebo viac eur, ho nebudú mať kam umiestniť. Potrebujeme tiež nadstaviť štyri triedy základnej školy, pretože aj na nej sa odráža demografický vývoj. Tam máme prísľub 200.000 eur od ministerstva školstva a potrebujeme ešte 200.000 eur našich. Vznikne nám dilema, do čoho sa takto vlastne pustiť a dobudovať. Postavili takto obce z ničoho nič do ťažkej situácie a málokto sa tým chce zaoberať," konštatoval Sagan.



ZMO JE Jaslovské Bohunice je preto pripravené zapojiť sa aj do ďalších aktivít ZMOS, medzi ktorými je aj prípadný štrajk.