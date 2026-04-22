ZMOS: Ochrana prírody a udržateľný rozvoj nie sú abstraktné pojmy
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Deň Zeme je vhodným momentom, aby si samosprávy pripomenuli, že ochrana prírody a udržateľný rozvoj nie sú abstraktné pojmy, ale každodenné rozhodnutia o tom, ako sa územie využíva a rozvíja. Pre mestá a obce to nie je len symbolický environmentálny sviatok, ale najmä pripomienka zodpovednosti za kvalitu územia a za rozhodnutia, ktoré majú dlhodobý vplyv na životné prostredie aj kvalitu života obyvateľov. Konštatuje to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na svojom webe.
„Na miestnej úrovni sa totiž stretáva ochrana prírody s každodennou praxou - územným plánovaním, výstavbou, dopravou, starostlivosťou o zeleň či nakladaním s vodou a odpadmi. Práve samosprávy majú možnosť pretaviť environmentálne ciele do konkrétnych krokov, ktoré majú viditeľný dopad,“ zdôrazňuje ZMOS.
Deň Zeme poskytuje podľa združenia samosprávam priestor na zvýšenie povedomia obyvateľov o ochrane prírody v ich bezprostrednom okolí či na komunikovanie významu verejnej zelene, otvorených priestorov a udržateľného rozvoja. Rovnako tak na podporu zapojenia verejnosti do lokálnych aktivít, ako je výsadba stromov, čistenie verejných priestranstiev či environmentálna výchova. V neposlednom rade aj na poukázanie na dôležitosť dát a odborných podkladov pri rozhodovaní o využití územia.
„Zároveň je impulzom, aby sa samosprávy zamysleli nad tým, ako reagujú na výzvy zmeny klímy, napríklad prehrievanie miest, sucho či extrémne prejavy počasia. A ako tieto témy zohľadňujú v strategických dokumentoch a plánovaní,“ podotýka ZMOS. Pre mestá a obce tiež znamená príležitosť spojiť symboliku s praxou, teda ukázať obyvateľom, že ochrana životného prostredia nie je jednorazová aktivita, ale systematická súčasť riadenia územia a rozvoja komunity.
Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla, je najväčším environmentálnym sviatkom na svete. Upozorňuje na zraniteľnosť planéty a zároveň na zodpovednosť, ktorú nesú jednotlivci, inštitúcie aj miestne samosprávy pri ochrane životného prostredia a udržateľnom rozvoji územia.
V dňoch okolo Dňa Zeme sa v mnohých krajinách konajú podujatia zamerané na ochranu prírody, klímy a krajiny. Viaceré z nich zastrešuje organizácia Earth Day, ktorá oslovuje verejnosť naprieč generáciami jednoduchým posolstvom: máme len jednu Zem - a starostlivosť o ňu sa začína priamo tam, kde žijeme.
