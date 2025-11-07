< sekcia Regióny
ZMOS: Odkaz A. Dubčeka zostáva trvalým symbolom ľudskosti a odvahy
Alexander Dubček zomrel 7. novembra 1992.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Vízia Alexandra Dubčeka o „spoločnosti s ľudskou tvárou“ i jeho vernosť hodnotám dialógu, porozumenia a spolupráce majú aj po desaťročiach platnosť a význam. Pri príležitosti výročia úmrtia jednej z najvýznamnejších osobnosti slovenských a československých dejín to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.
Pripomenul, že osobnosť demokratizačných procesov na konci 60-tych rokov bola zároveň o viac ako dve desaťročia neskôr, v čase politických a spoločenských zmien na začiatku 90-tych rokov, symbolom nádeje na pokojný a dôstojný prechod spoločnosti do novej éry.
„ZMOS si jeho odkaz pripomína ako záväzok k zodpovednej službe občanom, k posilňovaniu demokracie a k rozvoju samosprávy postavenej na úcte, otvorenosti a čestnosti,“ uviedol Božik. „Tak, ako Alexander Dubček hľadal cesty spájania ľudí, aj mestá a obce Slovenska chcú byť miestom spolupráce, dôvery a vzájomného rešpektu,“ dodal šéf ZMOS-u.
Alexander Dubček zomrel 7. novembra 1992. Podľahol následkom dopravnej nehody, ktorá sa stala začiatkom septembra 1992, v období, keď pôsobil ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR.
Pripomenul, že osobnosť demokratizačných procesov na konci 60-tych rokov bola zároveň o viac ako dve desaťročia neskôr, v čase politických a spoločenských zmien na začiatku 90-tych rokov, symbolom nádeje na pokojný a dôstojný prechod spoločnosti do novej éry.
„ZMOS si jeho odkaz pripomína ako záväzok k zodpovednej službe občanom, k posilňovaniu demokracie a k rozvoju samosprávy postavenej na úcte, otvorenosti a čestnosti,“ uviedol Božik. „Tak, ako Alexander Dubček hľadal cesty spájania ľudí, aj mestá a obce Slovenska chcú byť miestom spolupráce, dôvery a vzájomného rešpektu,“ dodal šéf ZMOS-u.
Alexander Dubček zomrel 7. novembra 1992. Podľahol následkom dopravnej nehody, ktorá sa stala začiatkom septembra 1992, v období, keď pôsobil ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR.