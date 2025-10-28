< sekcia Regióny
ZMOS: Odkaz prvej ČSR pripomína spoluprácu medzi Čechmi a Slovákmi
ZMOS si v utorok uctí pamiatku vzniku prvej Československej republiky v Bratislave, v stredu (29. 10.) v mestskej časti Ružomberka Černová a v Martine.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. októbra (TASR) - Odkaz prvej Československej republiky (ČSR) pripomína silu vzájomnosti, solidarity a spolupráce medzi Čechmi a Slovákmi. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) verí, že tieto hodnoty zostávajú živou súčasťou slovenskej identity a základom pre rozvoj samospráv v demokratickom Slovensku. TASR o tom informovala riaditeľka Kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková pri príležitosti 107. výročia vzniku prvej ČSR.
„Tento historický míľnik položil základy moderného slovenského štátneho, kultúrneho a samosprávneho života. Spoločný štát Čechov a Slovákov otvoril cestu k rozvoju demokracie, vzdelania a miestnej samosprávy,“ uviedlo združenie. Dodalo, že bez prvej ČSR by nebolo dnešného Slovenska.
ZMOS si v utorok uctí pamiatku vzniku prvej Československej republiky v Bratislave, v stredu (29. 10.) v mestskej časti Ružomberka Černová a v Martine. Tam si pripomenie prijatie Martinskej deklarácie slovenského národa, ktorou sa Slováci prihlásili k spoločnému československému štátu, a takisto obnovenie činnosti Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti ZMOS položí kvety aj k pamätníku predsedu Slovenskej národnej rady Matúša Dulu.
Prvý samostatný štát Čechov a Slovákov vznikol 28. októbra 1918, keď Národný výbor československý v Prahe prijal zákon o utvorení samostatnej ČSR, vyhlásil jej vznik a prevzal štátnu moc. Republika mala výrazný podiel na zachovaní národného bytia Slovákov. Prvýkrát v dejinách mali Slováci jasne vymedzené hranice svojho územia a z národa, ktorý v Rakúsko-Uhorsku nemal právo na existenciu, sa stal jeden zo štátotvorných národov.
„Tento historický míľnik položil základy moderného slovenského štátneho, kultúrneho a samosprávneho života. Spoločný štát Čechov a Slovákov otvoril cestu k rozvoju demokracie, vzdelania a miestnej samosprávy,“ uviedlo združenie. Dodalo, že bez prvej ČSR by nebolo dnešného Slovenska.
ZMOS si v utorok uctí pamiatku vzniku prvej Československej republiky v Bratislave, v stredu (29. 10.) v mestskej časti Ružomberka Černová a v Martine. Tam si pripomenie prijatie Martinskej deklarácie slovenského národa, ktorou sa Slováci prihlásili k spoločnému československému štátu, a takisto obnovenie činnosti Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti ZMOS položí kvety aj k pamätníku predsedu Slovenskej národnej rady Matúša Dulu.
Prvý samostatný štát Čechov a Slovákov vznikol 28. októbra 1918, keď Národný výbor československý v Prahe prijal zákon o utvorení samostatnej ČSR, vyhlásil jej vznik a prevzal štátnu moc. Republika mala výrazný podiel na zachovaní národného bytia Slovákov. Prvýkrát v dejinách mali Slováci jasne vymedzené hranice svojho územia a z národa, ktorý v Rakúsko-Uhorsku nemal právo na existenciu, sa stal jeden zo štátotvorných národov.