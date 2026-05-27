ZMOS po vyjadrení premiéra k dlhovej brzde očakáva usmernenie od MF
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) rešpektuje vyjadrenia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že samosprávy pri zostavovaní rozpočtov nebudú limitovať obmedzenia vyplývajúce z tzv. dlhovej brzdy, žiada však zároveň o to, aby v tomto zmysle dostalo písomné usmernenie od Ministerstva financií (MF) SR. Ako jeden zo záverov 38. snemu ZMOS-u to po jeho stredajšom ukončení artikuloval predseda združenia Jozef Božik.
„Chceme, aby MF jasne písomne deklarovalo, že našlo právnu kľučku, že samosprávy nebudú sankcionované a že nebudú mať problém pri zostavovaní rozpočtov na najbližšie obdobie,“ uviedol Božik. Pripomenul zároveň, že súčasné znenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a sankčný mechanizmus samosprávy zaväzuje zostavovať a schvaľovať vyrovnané rozpočty. Ak by z tohto sankčného mechanizmu neboli samosprávy vyňaté, znamenalo by to podľa Božika, že by nemohli brať úvery ani zapájať do výdavkov v prípade potreby rezervný fond. „Ak teda rezort financií napíše, že samosprávy nebudú sankcionované, pretože sa našlo právne riešenie, budeme to rešpektovať, do budúcnosti bude však potrebné ústavný zákon novelizovať,“ upozornil predseda ZMOS-u. „Ak by sa nezmenil, znamenalo by to pre mestá a obce také škrty, ktoré nemajú obdoby,“ uviedol.
Božik takisto informoval o tom, že orgány združenia vrátane snemu hlasovaním odsúhlasili postup ZMOS-u pri rokovaní o nastavovaní nového programového obdobia a možnosti samospráv čerpať eurofondy. „Chceme mať v diskusii na stole požiadavku, aby z objemu prostriedkov, ktorý sa dnes pohybuje na úrovni 18 - 19 miliárd eur, sa 30 percent implementovalo v území samospráv prostredníctvom obecných, mestských i regionálnych projektov,“ uviedol Božik. Cieľom podľa jeho slov je docieliť to, aby samosprávy mohli použiť väčší objem peňazí ako v aktuálnom programovom období.
O téme novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti hovorili aj rečníci na utorkovom (26. 5.) začiatku snemu. Kým predstavitelia združenia vyzvali na zmenu ústavného zákona, Fico uviedol, že vláda takúto úpravu nebude predkladať a ako dôvod uviedol, že nastali skutočnosti, pri ktorých v znení zákona zaniká povinnosť schvaľovať vyrovnané rozpočty. Výrazne diskutovanou témou bolo aj nastavenie nového programového obdobia a účasť samospráv pri rozhodovaní o nových eurofondoch.
