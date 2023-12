ZMOS posiela 15 obciam na východe postihnutých zemetrasením 20.650 eur

Bratislava 4. decembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) posiela 15 obciam na východe Slovenska postihnutých zemetrasením finančnú pomoc vo výške 20.650 eur. Financie smerujú do obcí v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov na riešenie následkov zemetrasenia. TASR o tom informovala Zuzana Špačeková zo ZMOS. O rozdelení vyzbieranej sumy pre postihnuté obce v Prešovskom kraji rozhodlo Predsedníctvo ZMOS koncom novembra.



"Nie veľké sumy. Ale pre obce, ktorých priemerný počet obyvateľov je 260, sú to finančné prostriedky, ktoré im určite pomôžu," skonštatoval predseda ZMOS a primátor Partizánskeho Jozef Božik s tým, že najmenšia z dotknutých obcí má približne 59 obyvateľov (Girovce) a najväčšia približne 629 obyvateľov (Košarovce).



Do Humenského okresu smeruje 7856 eur, a to pre obce Víťazovce, Košarovce, Nižná Sitnica, Jankovce, Vyšná Sitnica a Černina. Do Vranovského okresu ide 7888 eur, konkrétne do Ďapaloviec, Holčíkoviec, Rafajoviec, Giroviec a Gigloviec. Do okresu Stropkov putuje 4906 eur, a to do obcí Tokajík, Kolbovce, Nižná Olšava a Mrázovce.



ZMOS zriadilo transparentný účet 13. októbra na pomoc obciam na východe Slovenska, ktoré 9. októbra postihlo zemetrasenie. Zriadenie účtu odsúhlasilo on-line Predsedníctvo ZMOS v reakcii na potreby obcí a v súvislosti s tým, že podpora zo štátu neprichádzala. Finančné prostriedky na účet poslali fyzické a právnické osoby či niektoré samosprávy.