ZMOS: Povinnosti okolo túlavých psov sú pre obce neudržateľné

Margecany 2. júla (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje na systémové chyby zákona o podmienkach držania psov. Spolu so starostami niektorých obcí na piatkovej tlačovej konferencii poukázali na to, že na plnenie povinností týkajúcich sa túlavých psov musia vynakladať nemalé finančné prostriedky. Ako uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, ide o neudržateľný stav, budú požadovať zmeny.



Napríklad v Bardejovskom okrese v obci Cigeľka so 600 obyvateľmi vlani odchytili 66 psov. V Petrovej, kde žije 800 ľudí, za prvý polrok tohto roka zrealizovali 46 odchytov. Na riešenie tejto problematiky vynaložila v uplynulých rokoch niekoľko tisíc eur zo svojho rozpočtu aj obec Čaňa v okrese Košice-okolie. „Sú to diery v zákonoch. Nemôže to byť na úkor finančných prostriedkov, ktoré by sme inak vedeli vynaložiť na starostlivosť o seniorov či iné aktivity,“ povedal pre TASR starosta Michal Rečka.



Starosta Margecian v Gelnickom okrese a predseda Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu (ZMOHR) Igor Petrik považuje vynakladanie financií na riešenie problematiky túlavých psov za diskriminačné voči ostatným obyvateľom obce. „Musíme požiadať o odchyt, dať ho ošetriť u veterinára, umiestniť do karanténnej stanice. Ďalej sú to náklady na starostlivosť vrátane krmiva. Je ho tiež potrebné začipovať. To sa robí na niekoho rodné číslo. Starosta sa tak stáva majiteľom túlavých psov - a majiteľ je povinný platiť daň za psa,“ vysvetlil. Podľa jeho slov je väčšina túlavých, respektíve nezačipovaných psov z rómskych osád.



Riešenie problematiky vidí ZMOS v účinnom registri psov s aktualizáciou databázy na mesačnej báze, pilotnom projekte čipovania a evidencie v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou a susedných obciach či národnom kastračnom programe. Chcú tiež požadovať presun vyživovacej povinnosti z obcí na štát.