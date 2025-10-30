< sekcia Regióny
ZMOS požiadalo o zrýchlenie administratívy v pilotnom projekte CZS
Predseda združenia Jozef Božik pripomenul, že v pilotnom projekte je v 21 CZS združených a spolupracuje 633 samospráv.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Aby pilotný projekt centier zdieľaných služieb (CZS) naplnil svoj účel, je potrebné dotiahnuť administratívne a zmluvné kroky na úrovni príslušných orgánov a zabezpečiť plynulý nábeh personálnych a technických kapacít. Upozornilo na to Združenie miest a obcí (ZMOS).
Spresnilo, že na dotiahnutie posledných krokov k jeho plnohodnotnému zavedeniu je potrebné ukončiť administratívne konania a uzatvoriť zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) na strane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v Programe Slovensko 2021 - 2027. „V tejto súvislosti sme vo štvrtok rezort písomne oslovili a ponúkli súčinnosť, aby všetkých 21 CZS získalo včasné rozhodnutia a podpísané zmluvy a aby sa centrá nemuseli obávať ďalších mesiacov neistoty pri zabezpečovaní svojej prevádzky,“ uviedol predseda združenia Jozef Božik. Pripomenul, že v pilotnom projekte je v 21 CZS združených a spolupracuje 633 samospráv.
„ZMOS je pripravený poskytnúť odbornú súčinnosť pri dolaďovaní parametrov ‚pilotu‘, ako aj pri nastavovaní metodík a procesov aj pri systémovom vyhodnotení výsledkov,“ deklaroval Božik. Zdôraznil, že pre ZMOS predstavuje model CZS riešenie pre posilnenie kvalitného a efektívneho výkonu originálnych a prenesených kompetencií samospráv, pre udržanie dôvery obyvateľov a súčasne pre zodpovedné využívanie európskych zdrojov v prospech verejných služieb. Po pilotnom období má systém prirodzene prejsť na udržateľný finančný model s príspevkovou spoluúčasťou členských obcí, aby bol dlhodobo životaschopný a nezávislý od jednorazových projektov.
