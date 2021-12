ZMOS: PPP projekty v samospráve sa osvedčili

Levoča 13. decembra (TASR) – V samospráve sa tzv. PPP projekty osvedčili, napríklad v oblasti mestského zdravotníctva. Jedným z pozitívnych príkladov je nemocnica v Levoči, ktorá sa ako príspevková organizácia pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentným vlastníctvom mesta. Uviedlo to na pondelkovej tlačovej konferencii v Levoči Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).



„Za predchádzajúcich 15 rokov prešla rôznymi racionalizačnými zmenami, ktorých výsledkom bolo zvýšenie efektívnosti a hospodárnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu. Je to príklad, ako sa dá postupne vytvoriť zariadenie, ktoré nevytvára dlhy verejnému sektoru v spolupráci so súkromným investorom,“ skonštatoval primátor Levoče Miroslav Vilkovský.



Primátor mesta Šahy Štefan Gregor doplnil, že mesto dokáže investovať a zveľaďovať svoj majetok aj vďaka úspešným projektom z eurofondov. „Súkromné spoločnosti a neziskové organizácie poskytujú služby za lepších podmienok. Občania jednoznačne prosperujú z tejto spolupráce,“ zhodnotil. Mesto je vlastníkom areálu, kde poskytujú zdravotnícke služby vo viacerých oblastiach. Prenajíma priestory súkromným spoločnostiam a občianskemu združeniu, zároveň však s nimi intenzívne spolupracuje. „Nikto sa nezadlžuje, ale čo je najhlavnejšie, dokážeme spoločne poskytovať dostupnú starostlivosť pre chorých z celého regiónu,“ zdôraznil Gregor.



ZMOS v tejto súvislosti vypracoval analýzu, ktorá sa sústredila na PPP projekty v samospráve. Verejno-súkromné partnerstvá majú podľa šéfa združenia Branislava Trégera svoj prínos, ale zaslúžia si väčšiu pozornosť a podporu. Prieskum z roku 2020 podľa neho stále odzrkadľuje postoje štatutárnych predstaviteľov miest. Okrem iného z neho vyplýva, že až 53 percent samospráv si vzalo úver z komerčnej banky. Externé zdroje financovania doteraz, naopak, nevyužila viac ako štvrtina. Private public partnership zrealizovali v 1,5 percenta miest a obcí.



„Výraznejšia spolupráca verejného sektora s privátnym môže pomôcť v lepšom nastavení mnohých verejných lokálnych politík. Súkromné spoločnosti sa etablujú v zdravotníctve, v správe ciest, pri ich zimnej údržbe a podobne. Tento koncept má preukázateľne výrazne pozitívne dosahy na koordinovaný rozvoj územia, formovanie lokálneho hospodárstva a úzku spoluprácu samospráv na úrovni mikroregiónov,“ upozornil Tréger. Podľa neho je v tejto súvislosti potrebné odstrániť mýty, že verejno-súkromné partnerstvá prinášajú vysoké riziko, posilniť know-how, prezentovať príklady dobrej praxe a zvýšiť informovanosť o nich.