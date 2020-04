ZMOS predstavilo príklady dobrej praxe z Hrabušíc, Medzian a Hankoviec

Hrabušice 22. apríla (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pokračuje s predstavovaním príkladov dobrej praxe. Tentokrát sa sústredilo na výnimočnosť v obciach Hrabušice, Medzany a Hankovce. „Technickú infraštruktúru ešte nemáme rozvinutú tak, ako by bolo treba. V niektorých obciach dokonca nemáme ani pitnú vodu alebo odkanalizovanú odpadovú vodu a je veľmi dôležité, aby sa v prvom rade rozvíjala doprava alebo spojenie. A tieto tri obce sú toho naozaj dobrým príkladom,“ uviedol na tlačovej konferencii v Hrabušiciach predseda ZMOS Branislav Tréger.



V Hrabušiciach zriadili letný minibus, ktorý od leta 2018 spája hlavné turistické destinácie od Spišskej Novej Vsi, cez Smižany, Letanovce a Hrabušice s turistickými strediskami Košiarny briežok, Čingov a Podlesok v Slovenskom raji. „Tento projekt sa stal dopravným spojením severu s juhom Slovenského raja, je to hlavne cez víkendy. Na začiatku sme boli odkázaní na pomoc Krajskej organizácie a potom aj Oblastnej organizácie cestovného ruchu - Slovenský raj a Spiš. Teraz to už funguje samostatne a minibus je naplnený,“ dopĺňa starostka obce Hrabušice Jana Skokanová.



Obec Medzany prevádzkuje od roku 2006 školský autobus, ktorý zabezpečuje dopravu žiakov aj z väčších samospráv, ako sú Medzany, napríklad zo Šarišských Michalian či Ostrovian. Podľa hovorcu ZMOS Michala Kaliňáka financovanie autobusu samosprávou ušetrí rodinné rozpočty, životné prostredie i čas venovaný na každodennú dopravu. „Obec hradí plne pohonné hmoty, mzdu vodiča, náklady na údržbu a všetko, čo súvisí s prevádzkou tohto autobusu,“ priblížil starosta obce Medzany Jozef Kipikaša.



Obec Hankovce s viac ako 500 obyvateľmi vstúpila do rokovaní so Železnicami Slovenskej republiky, ktoré vlastnia pozemok pred železničnou stanicou. „Vybudovanie parkovacej zóny pri železnici ponúka prínos v oblasti podpory dopravy na úkor individuálnej, sleduje aspekty ekológie, estetiky, bezpečnosti, kooperácie a tiež má ekonomickú funkciu, nakoľko pomáha v komfortnej mobilite pracovných síl,“ ozrejmil Kaliňák.



„Dnes sme predstavili tri projekty zamerané na dopravu. Máme veľa šikovných starostov a primátorov, ktorí si dokážu poradiť s takýmito problémami a oživiť veci, ktoré zanikali a boli na úpadku. Je to v rozvoji, je to udržateľné a dôležité pre región,“ uviedol predseda ZMOS. Tréger vyzdvihol, že na základe dobre technickej infraštruktúry, v tomto prípade dopravy, sa región môže rozvíjať. „Želám si, aby výnos z cestovného ruchu zostal doma a verím, že ľudia zistia, že máme krásnu krajinu a že sa oplatí robiť cestovný ruch na Slovensku,“ dodáva Tréger.