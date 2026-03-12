< sekcia Regióny
ZMOS s nadáciou Kvapka nádeje dali zariadeniam pre seniorov pomôcky
Seniorom odovzdali hygienické pomôcky a vitamínové balíčky.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. marca (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s nadáciou Kvapka nádeje v rámci Dňa ZMOS v stredu (11. 3.) odovzdali trom zariadeniam pre seniorov hygienické pomôcky a vitamínové balíčky. Ako TASR informovali zo ZMOS, postupne ich prevzali predstavitelia Zariadenia pre seniorov Slovenského Červeného kríža a Centra sociálnych služieb Eden v Liptovskom Hrádku a Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš.
„Ďakujem nadácii Kvapka nádeje za úžasnú spoluprácu, ktorú sme započali v roku 2023. V rámci Dní ZMOS organizujeme spoločné prednášky na stredných školách. Takto sme získali medzi potenciálnych darcov kostnej drene niekoľko tisícok mladých ľudí. Teší ma, že vieme spoločne pomôcť aj zariadeniam sociálnych služieb - teda tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.
Podľa správcu nadácie Kvapka nádeje Michala Kaľavského je pre nadáciu cťou a radosťou priniesť materiálnu pomoc aj do slovenských regiónov. „Sme radi, že svojou kvapkou môžeme prispieť k tomu, aby život a fungovanie zariadení, ktoré sa starajú o našich starších ľudí, sa o niečo zlepšilo a bolo komfortnejšie nielen pre klientov, ale aj zamestnancov,“ dodal Kaľavský.
