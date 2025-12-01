< sekcia Regióny
ZMOS sa venovalo financovaniu samospráv, kyberšikane i budúcnosti MOPS
Počas rokovania rezonovala otázka financovania a nedostatku finančných prostriedkov pre budúci kalendárny rok v rozpočtoch.
Autor TASR
Vysoké Tatry 1. decembra (TASR) - Financovaniu samospráv, problému kyberšikany i potrebe zachovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) sa v pondelok vo Vysokých Tatrách venovala v rámci dvojdňového rokovania (1. - 2. 12.) Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Komora miest a Komora obcí.
Ako uviedol predseda ZMOS Jozef Božik, počas rokovania rezonovala otázka financovania a nedostatku finančných prostriedkov pre budúci kalendárny rok v rozpočtoch.
„Častokrát sa uvádzajú niektoré informácie o tom, že obce a mestá majú na rezervných fondoch nejaké miliardy a podobne. Analýza ukázala, že je to niečo pod 300 miliónov eur. Keď sa pozrieme na veľké samosprávy, ako sú krajské mestá, napríklad Prešov, majú na svojich rezervných účtoch niečo viac ako 400.000 eur. To znamená, že tá situácia vôbec nie je jednoduchá a pre budúci rok to bude rezonovať,“ povedal Božik.
Upozornil aj na dôsledky konsolidačných balíkov. „My síce rastieme o 137 miliónov eur podľa prepočtov vo vzťahu k tomuto roku, ale mali by sme o 291 miliónov eur navyše, keby neboli konsolidácie. Ďalší problém sú daňové bonusy, ktoré nám zvyšujú výpadok o ďalších 300 miliónov eur. Keď sčítate 291 miliónov a 300 miliónov, je to 591 miliónov eur. To je zhruba 100 eur na občana,“ uviedol Božik.
Témou rokovania bola i bezpečnosť. „Žiadame za všetky samosprávy, to znamená viac ako 430 samospráv, aby tento projekt mohol pokračovať ďalej a našli sa zdroje na jeho prefinancovanie, pretože MOPS sú pre nás veľmi dôležité,“ zdôraznil Božik.
„Diskutovali sme o otázke kyberšikany a vôbec situácie bezpečnosti na školách. ZMOS bude žiadať vládu Slovenskej republiky, aby čo najskôr pretavila uznesenie Európskeho parlamentu o zákaze sociálnych sietí a streamovacích služieb pre deti do 16 rokov,“ doplnil Božik s tým, že tretina šikany, ktorá sa realizuje v prostredí základných škôl, je kyberšikana.
Predsedníčka Rady starostov ZMOS Lenka Kovačevičová, ktorá je zároveň predsedníčkou Regionálneho združenia mesta Košice a starostkou košickej mestskej časti Nad jazerom, povedala, že MOPS je pre košické mestské časti, ktoré sú do projektu zapojené, prínosom.
„V našich mestských častiach je 14 nelegálnych osád a práve títo pracovníci nám vo veľkej miere pomáhajú. Pre nás to bude veľká strata, ak by tento projekt predčasne skončil. Trváme na tom, aby pokračoval. Pracovníci sú zapojení z MRK a podávajú stopercentný výkon, takže tá spokojnosť na našej strane je,“ uviedla Kovačevičová.
Podľa prvého podpredsedu ZMOS Martina Červenku sa venovali aj modernizácii územnej samosprávy. „Uvedomujeme si potrebu modernizovať územnú a miestnu samosprávu s dodatkom, že nám ide o to, aby sme dostali väčšie množstvo financií do miestnej a územnej samosprávy, pretože aj to, čo povedal pán predseda, jasne naznačuje, že samospráva nie je v dobrej finančnej kondícii,“ vysvetlil Červenka a doplnil, že preferovaným modelom je zdieľanie služieb. Budú sa preto venovať spájaniu pri riešeniach rôznych služieb, ktoré poskytujú občanom.
