ZMOS: Tragické udalosti v Černovej sú pripomienkou odvahy a obetavosti
Pred 118 rokmi pre vysviacku kostola v Černovej prišlo o život 15 ľudí, ktorí sa stali obeťami zásahu uhorských žandárov.
Autor TASR
Ružomberok 27. októbra (TASR) - Tragické udalosti v Černovej, mestskej časti Ružomberka, sú trvalou pripomienkou odvahy a obetavosti obyčajných ľudí, ktorí sa postavili za svoje presvedčenie, vieru a právo na vlastnú identitu. Ich odkaz je aj dnes aktuálny, pretože vyzýva k úcte, porozumeniu a občianskej odvahe. Pri príležitosti 118. výročia černovskej tragédie to v pondelok uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.
„V mene ZMOS-u vyjadrujeme úctu všetkým obetiam černovskej tragédie a pripomíname si ich pamiatku ako symbol jednoty a dôstojnosti slovenského človeka. Nezabúdajme, že história Černovej nás učí, že sila komunity a odhodlanie jednotlivcov môžu formovať budúcnosť nášho národa,“ podotkol Božik.
Dodal, že mestá a obce stoja pri hodnotách, ktoré z Černovej vyrástli, pri spravodlivosti, rešpekte, spolupráci a odmietaní nenávisti a polarizácie.
Pred 118 rokmi pre vysviacku kostola v Černovej prišlo o život 15 ľudí, ktorí sa stali obeťami zásahu uhorských žandárov. Brutálny zásah voči slovenským katolíkom vyvolal ostré reakcie aj za hranicami vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Udalosť sa na základe rozhodnutia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky z 20. októbra 1993 pripomína na Slovensku ako pamätný deň - Deň černovskej tragédie.
