ZMOS: Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti je pripomenutím i výzvou
Na úradoch desiatok samospráv na Slovensku budú posledný októbrový týždeň viať i české vlajky, rovnako slovenské zástavy vyvesia desiatky miest a obcí v Českej republike.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Na úradoch desiatok samospráv na Slovensku budú posledný októbrový týždeň viať i české vlajky, rovnako slovenské zástavy vyvesia desiatky miest a obcí v Českej republike. Symbolizujú tým Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti (27. 10 - 2. 11.), aktivitu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorá má pripomenúť spoločné korene, ale i ukázať vzájomnú perspektívu.
„Cieľom je, aby si ľudia na Slovensku a v Česku uvedomovali, že aj po viac ako 30 rokoch od rozdelenia spoločného štátu nás spája viac, než nás delí,“ uviedol predseda ZMOS-u Jozef Božik, ktorý stojí za iniciatívou. Pripomenul, že Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti ZMOS rámcuje obdobie výročí vzniku prvej Československej republiky (28. 10. 1918) a Martinskej deklarácie (30. 10. 1918), kľúčového prejavu vôle slovenského národa byť súčasťou spoločného štátu s českým národom.
„Naše mestá, školy, spolky a inštitúcie si tak pripomínajú spoločné korene, vzájomnú pomoc a priateľstvo, ktoré trvá dodnes. Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti ZMOS je zároveň výzvou, aby sme sa navzájom viac poznávali, spolupracovali a vážili si spoločnú históriu, ktorá formovala moderné dejiny oboch krajín,“ dodal Božik.
Zdôraznil, že družobná spolupráca má popri symbolike aj jasný praktický prínos. „Pomáha mestám a obciam rýchlejšie zavádzať overené riešenia v riadení a rozvoji samosprávy, prepájať školy, kluby a spolky, posilňovať komunitný život a cestovný ruch,“ vysvetlil.
Informoval takisto, že okrem partnerských miest, ktoré sa do iniciatívy symbolickým vyvesením českej zástavy zapoja, sa pridajú ďalšie slovenské obce bez partnerských samospráv, napríklad Oreské, Nána, Záborie, Liptovská Teplá, Petrovce či Kluknava. „Zoznam miest a obcí nie je konečný a očakávame, že počas celého týždňa sa pridajú ďalšie samosprávy,“ dodal Božik.
Vlani sa do prvého ročníka zapojilo približne 60 miest a obcí zo Slovenska a Česka.
Iniciatívu realizuje ZMOS aj s podporou Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR).
