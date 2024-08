ZMOS v Ďapalovciach rokovalo o krízových manuáloch pre samosprávy

Ďapalovce 1. augusta (TASR) - V obci Ďapalovce vo štvrtok rokovala sekcia civilnej ochrany a bezpečnosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o príprave aktualizovaných krízových manuálov pre samosprávy. Obec v okrese Vranov nad Topľou, ktorú vlani postihlo zemetrasenie, zdieľala svoje skúsenosti s riešením krízovej situácie a odstraňovaním jej následkov. Ako pre TASR uviedol predseda sekcie František Kašický, zahŕňať majú aj krízové situácie, s ktorými sa Slovensko nestretáva často, ako napríklad zemetrasenie.



"Potrebujeme mať manuál pre starostov, primátorov a pre pracovníkov obecných úradov. V prípade, že takáto situácia nastane, aby ho jednoducho otvorili a v jednoduchých bodoch mali všetko popísané, čo majú v danej situácii urobiť," dodal Kašický.



Zemetrasenie s magnitúdou 4,9 v októbri 2023 malo epicentrum v katastri obce Ďapalovce. Spôsobilo materiálne škody hlavne na rodinných domoch v niekoľkých obciach. "Nefungovala hierarchia riadenia, lebo keď vyhlásim mimoriadnu situáciu na nejakej úrovni, tak z tejto úrovne by som ju mal aj riadiť. No a toto sme my vnímali ako chaos," zhodnotil fungovanie v krízových situáciách starosta obce Ján Cmár s tým že následky zemetrasenia sa v obci stále opravujú a nie sú ešte úplne odstránené.



Predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák uviedol, že v priebehu roka riešia v regióne aj viac ako päť rôznych vážnych situácií, čo v minulosti nebolo zvykom. "Je to veľmi akútne. Do prípravy musí byť zapojená aj verejnosť. Ľudia, ktorí zažili krízovú situáciu, vedia aj navrhnúť nové opatrenia, nové riešenia, ktoré sa zapracujú do manuálov, postupov aj legislatívy," dodal.



Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Hasičského a záchranného zboru, regionálnej štátnej správy a samosprávy. Témou bol i pripravovaný dotazník pre mestá a obce, ktorý sa bude týkať extrémneho počasia a jeho dosahov. Ďalšie pracovné stretnutie súvisiace s prípravou krízových manuálov je naplánované na budúci týždeň. "Chceme sa venovať aj projektu ďalšieho vzdelávania starostov a primátorov v oblasti krízového riadenia," povedal Kašický.