< sekcia Regióny
ZMOS víta návrh na zmenu Trestného zákona a
Víta tiež návrh na sprísnenie postihu pri recidíve.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. novembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta vládny návrh novely Trestného zákona a sprísnenie právneho postihu pri recidíve. Oceňuje, že vláda a rezort spravodlivosti vypočuli jeho dlhodobé požiadavky. V reakcii na stredajšie schválenie návrhu novely zákona vládou to vyhlásil predseda ZMOS Jozef Božik. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
„Toto nie je len legislatívna zmena na papieri. Ak bude dôsledne uplatňovaná v praxi, pomôže mestám a obciam, mestským i obecným políciám aj samotným občanom, ktorí sa dlhodobo stretávajú s agresívnymi recidivistami. ZMOS je pripravené aktívne sledovať praktické uplatňovanie novely a spolupracovať s príslušnými orgánmi, aby opatrenia priniesli reálne zlepšenie v každodennej praxi miest a obcí,“ uviedol Božik.
Ako doplnil, vláda podľa neho zapracovala do návrhu opatrenia, ktoré navrhlo práve samosprávne združenie. „ZMOS považuje tento krok za dôležitý signál pre občanov, že recidíva priestupkov proti majetku nebude tolerovaná a že samosprávy dostávajú podporu pri zabezpečovaní poriadku vo svojich komunitách,“ dodal.
Vláda schválila novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Bez ohľadu na výšku škody má byť krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov. Novelou sa má meniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní.
„Toto nie je len legislatívna zmena na papieri. Ak bude dôsledne uplatňovaná v praxi, pomôže mestám a obciam, mestským i obecným políciám aj samotným občanom, ktorí sa dlhodobo stretávajú s agresívnymi recidivistami. ZMOS je pripravené aktívne sledovať praktické uplatňovanie novely a spolupracovať s príslušnými orgánmi, aby opatrenia priniesli reálne zlepšenie v každodennej praxi miest a obcí,“ uviedol Božik.
Ako doplnil, vláda podľa neho zapracovala do návrhu opatrenia, ktoré navrhlo práve samosprávne združenie. „ZMOS považuje tento krok za dôležitý signál pre občanov, že recidíva priestupkov proti majetku nebude tolerovaná a že samosprávy dostávajú podporu pri zabezpečovaní poriadku vo svojich komunitách,“ dodal.
Vláda schválila novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Bez ohľadu na výšku škody má byť krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov. Novelou sa má meniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní.