ZMOS vyzdvihlo spoločný projekt s partnerským ukrajinským združením
Výročie vojny na Ukrajine je podľa ZMOS i výzvou zamyslieť sa nad všetkými konfliktmi, ktoré dnes vo svete prebiehajú.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Štvrté výročie vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine si pripomína aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Jeho predseda Jozef Božik pripomenul, že počas vojny ZMOS intenzívne spolupracovalo s partnerským združením miest a obcí na Ukrajine na spoločnom projekte. Viac ako polovica z neho sa už realizovala v podmienkach vojnového konfliktu.
„Pri príležitosti výročia vojny na Ukrajine si s hlbokým rešpektom a smútkom pripomíname udalosti, ktoré priniesli obrovské utrpenie miliónom ľudí. Táto tragédia bolestne pripomína realitu všetkých ozbrojených konfliktov bez ohľadu na miesto, čas či hranice,“ uviedol Božik v stanovisku, ktoré TASR zaslala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
Výročie vojny na Ukrajine je podľa ZMOS i výzvou zamyslieť sa nad všetkými konfliktmi, ktoré dnes vo svete prebiehajú. Spoločnou zodpovednosťou je podľa Božika odmietať násilie, podporovať dialóg a hľadať riešenia založené na mieri, spolupráci a rešpekte k ľudskej dôstojnosti.
„Počas vojny sme intenzívne spolupracovali s naším partnerským združením miest a obcí na Ukrajine na spoločnom projekte, z ktorého viac ako polovica bola realizovaná už v podmienkach vojnového konfliktu. Kým pre nás išlo o náročnú, no zvládnuteľnú situáciu, naši partneri pracovali v nepredstaviteľných podmienkach každodennej neistoty, ohrozenia a výpadkov základnej infraštruktúry,“ doplnil šéf ZMOS.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny.
