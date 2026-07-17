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ZMOS vyzýva pripomínať si význam dejín a chrániť demokraciu
Osobitné miesto v novodobých dejinách patrí podľa združenia 17. júlu 1992, keď bola prijatá Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva všetkých občanov, aby si pripomínali význam dejín, chránili hodnoty demokracie a posilňovali úctu k Slovenskej republike. Robí tak pri príležitosti 34. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR, ktoré pripadá na 17. júla.
„Nech je 17. júl každoročne pripomienkou našej historickej cesty, hrdosti na Slovenskú republiku a záväzku odovzdávať historickú pamäť ďalším generáciám. Len poznaním vlastných dejín dokážeme zodpovedne budovať našu spoločnú budúcnosť,“ konštatuje vo vyhlásení predseda ZMOS Jozef Božik.
Pamätný deň je podľa neho príležitosťou vzdať úctu všetkým osobnostiam a generáciám, ktoré sa zaslúžili o slobodu, svojbytnosť, demokratický rozvoj a štátnosť slovenského národa. Sloboda, štátnosť a demokracia nie sú podľa neho samozrejmosťou, pričom ich zachovanie si vyžaduje zodpovednosť, vzájomný rešpekt a aktívny záujem o verejné dianie.
Cesta Slovákov k vlastnej identite a štátu bola podľa združenia formovaná úsilím mnohých generácií, ktoré napriek náročným historickým okolnostiam dokázali zachovať slovenský jazyk, kultúru, tradície a národné povedomie. Významnými medzníkmi boli kodifikácia slovenského jazyka Antonom Bernolákom v roku 1787 či kodifikácia spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom v roku 1843. Rovnako tak revolučné udalosti rokov 1848 a 1849, Memorandum národa slovenského z roku 1861, založenie Matice slovenskej v roku 1863 či vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918. V neposlednom rade aj Slovenské národné povstanie v roku 1944, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie prejavy zápasu za slobodu a demokraciu.
Osobitné miesto v novodobých dejinách patrí podľa združenia 17. júlu 1992, keď bola prijatá Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. „Tento historický akt vyjadril vôľu slovenského národa prevziať plnú zodpovednosť za svoju budúcnosť a stal sa jedným z rozhodujúcich krokov vedúcich k vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993,“ zdôraznil Božik.
Pripomenul, že mestá a obce zohrávali a naďalej zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri budovaní demokratickej spoločnosti, ochrane historického dedičstva a posilňovaní občianskej spolupatričnosti. Práve samosprávy sú podľa neho miestom, kde sa hodnoty demokracie, slobody, solidarity a zodpovednosti každodenne pretavujú do života komunít.
„Nech je 17. júl každoročne pripomienkou našej historickej cesty, hrdosti na Slovenskú republiku a záväzku odovzdávať historickú pamäť ďalším generáciám. Len poznaním vlastných dejín dokážeme zodpovedne budovať našu spoločnú budúcnosť,“ konštatuje vo vyhlásení predseda ZMOS Jozef Božik.
Pamätný deň je podľa neho príležitosťou vzdať úctu všetkým osobnostiam a generáciám, ktoré sa zaslúžili o slobodu, svojbytnosť, demokratický rozvoj a štátnosť slovenského národa. Sloboda, štátnosť a demokracia nie sú podľa neho samozrejmosťou, pričom ich zachovanie si vyžaduje zodpovednosť, vzájomný rešpekt a aktívny záujem o verejné dianie.
Cesta Slovákov k vlastnej identite a štátu bola podľa združenia formovaná úsilím mnohých generácií, ktoré napriek náročným historickým okolnostiam dokázali zachovať slovenský jazyk, kultúru, tradície a národné povedomie. Významnými medzníkmi boli kodifikácia slovenského jazyka Antonom Bernolákom v roku 1787 či kodifikácia spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom v roku 1843. Rovnako tak revolučné udalosti rokov 1848 a 1849, Memorandum národa slovenského z roku 1861, založenie Matice slovenskej v roku 1863 či vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918. V neposlednom rade aj Slovenské národné povstanie v roku 1944, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie prejavy zápasu za slobodu a demokraciu.
Osobitné miesto v novodobých dejinách patrí podľa združenia 17. júlu 1992, keď bola prijatá Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. „Tento historický akt vyjadril vôľu slovenského národa prevziať plnú zodpovednosť za svoju budúcnosť a stal sa jedným z rozhodujúcich krokov vedúcich k vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993,“ zdôraznil Božik.
Pripomenul, že mestá a obce zohrávali a naďalej zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri budovaní demokratickej spoločnosti, ochrane historického dedičstva a posilňovaní občianskej spolupatričnosti. Práve samosprávy sú podľa neho miestom, kde sa hodnoty demokracie, slobody, solidarity a zodpovednosti každodenne pretavujú do života komunít.