< sekcia Regióny
ZMOS: Vznik Matice slovenskej bol míľnik v úsilí o národnú identitu
Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov i katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Vznik Matice slovenskej predstavoval historický medzník v úsilí slovenského národa o zachovanie vlastného jazyka, kultúry, vzdelanosti a národnej identity. Pri príležitosti 163. výročia vzniku Matice slovenskej to uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).
„Matica slovenská sa stala symbolom národného sebauvedomenia a počas svojej histórie významne prispela k rozvoju slovenskej kultúry, literatúry, vedy i vzdelávania. Napriek obdobiam, keď bola jej činnosť obmedzená alebo násilne prerušená, zostala trvalou súčasťou našej národnej pamäti,“ doplnil predseda ZMOS Jozef Božik.
Dodal, že aj mestá a obce na Slovensku sú nositeľmi historického a kultúrneho dedičstva. „Samosprávy každodenne vytvárajú podmienky na ochranu pamiatok, rozvoj kultúry, podporu miestnych tradícií a budovanie vzťahu mladých ľudí k histórii svojho regiónu i celej krajiny,“ podotkol.
ZMOS pri príležitosti 4. augusta vzdáva úctu zakladateľom Matice slovenskej, všetkým jej osobnostiam, dnešným členom i podporovateľom. Ochrana slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti zostáva podľa združenia aj v súčasnosti dôležitou súčasťou našej národnej identity a odkazom pre budúce generácie.
Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov i katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Za dátum vzniku Matice slovenskej sa považuje 4. august 1863, keď sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Vznik Matice slovenskej sa v SR na základe zákona Národnej rady (NR) SR z októbra 1993 pripomína ako pamätný deň - Deň Matice slovenskej.
„Matica slovenská sa stala symbolom národného sebauvedomenia a počas svojej histórie významne prispela k rozvoju slovenskej kultúry, literatúry, vedy i vzdelávania. Napriek obdobiam, keď bola jej činnosť obmedzená alebo násilne prerušená, zostala trvalou súčasťou našej národnej pamäti,“ doplnil predseda ZMOS Jozef Božik.
Dodal, že aj mestá a obce na Slovensku sú nositeľmi historického a kultúrneho dedičstva. „Samosprávy každodenne vytvárajú podmienky na ochranu pamiatok, rozvoj kultúry, podporu miestnych tradícií a budovanie vzťahu mladých ľudí k histórii svojho regiónu i celej krajiny,“ podotkol.
ZMOS pri príležitosti 4. augusta vzdáva úctu zakladateľom Matice slovenskej, všetkým jej osobnostiam, dnešným členom i podporovateľom. Ochrana slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti zostáva podľa združenia aj v súčasnosti dôležitou súčasťou našej národnej identity a odkazom pre budúce generácie.
Matica slovenská bola prvým celonárodným spolkom spájajúcim evanjelikov i katolíkov a jediným povoleným slovenským spolkom v Uhorsku. Za dátum vzniku Matice slovenskej sa považuje 4. august 1863, keď sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Vznik Matice slovenskej sa v SR na základe zákona Národnej rady (NR) SR z októbra 1993 pripomína ako pamätný deň - Deň Matice slovenskej.