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Značenie na novej cyklotrase Pod Párovcami je v súlade s legislatívou
Mesto Piešťany pripomína, že pri vychádzaní z obytnej zóny na cestu sú vodiči motorových vozidiel aj cyklisti povinní dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej komunikácii.
Autor TASR
Piešťany 2. júla (TASR) - Dopravné značenie na novej cyklotrase Pod Párovcami v úsekoch ulíc Svätého Cyrila a Metoda a Ivana Stodolu v Piešťanoch je v súlade s legislatívou a riadi sa pravidlami cestnej premávky platnými pre tento typ komunikácie. V nadväznosti na podnety obyvateľov to samospráva uvádza na svojej webovej stránke. Užívateľov cyklotrasy zároveň vyzýva na opatrnosť.
Mesto Piešťany pripomína, že pri vychádzaní z obytnej zóny na cestu sú vodiči motorových vozidiel aj cyklisti povinní dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej komunikácii. „Vyvýšená plocha v mieste križovania neurčuje prednosť v jazde, ale slúži na upokojenie dopravy, zníženie rýchlosti a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ ozrejmilo.
Pripomína, že v obytnej zóne platí maximálna povolená rýchlosť 20 kilometrov za hodinu, chodci môžu využívať celú šírku vozovky a cyklisti môžu jazdiť aj dvaja vedľa seba. Parkovanie je povolené len na vyhradených miestach.
Na základe podnetov verejnosti samospráva opätovne konzultovala dopravné riešenie s projektantom. „Potvrdil, že dopravné značenie spĺňa požiadavky platnej legislatívy a nie je možné ho doplniť napríklad o značku Daj prednosť v jazde alebo priechod pre chodcov či cyklistov, keďže ide o križovatku, kde povinnosť dať prednosť vyplýva priamo zo zákona o cestnej premávke,“ doplnila.
Piešťany zároveň vyzvali vodičov, cyklistov aj chodcov na zvýšenú opatrnosť a vzájomnú ohľaduplnosť pri využívaní novej cyklotrasy. Podľa údajov zo sčítača dopravy ju počas priemerného pracovného dňa využije približne 933 cyklistov.
Mesto Piešťany pripomína, že pri vychádzaní z obytnej zóny na cestu sú vodiči motorových vozidiel aj cyklisti povinní dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej komunikácii. „Vyvýšená plocha v mieste križovania neurčuje prednosť v jazde, ale slúži na upokojenie dopravy, zníženie rýchlosti a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ ozrejmilo.
Pripomína, že v obytnej zóne platí maximálna povolená rýchlosť 20 kilometrov za hodinu, chodci môžu využívať celú šírku vozovky a cyklisti môžu jazdiť aj dvaja vedľa seba. Parkovanie je povolené len na vyhradených miestach.
Na základe podnetov verejnosti samospráva opätovne konzultovala dopravné riešenie s projektantom. „Potvrdil, že dopravné značenie spĺňa požiadavky platnej legislatívy a nie je možné ho doplniť napríklad o značku Daj prednosť v jazde alebo priechod pre chodcov či cyklistov, keďže ide o križovatku, kde povinnosť dať prednosť vyplýva priamo zo zákona o cestnej premávke,“ doplnila.
Piešťany zároveň vyzvali vodičov, cyklistov aj chodcov na zvýšenú opatrnosť a vzájomnú ohľaduplnosť pri využívaní novej cyklotrasy. Podľa údajov zo sčítača dopravy ju počas priemerného pracovného dňa využije približne 933 cyklistov.