< sekcia Regióny
Značka Potravinový inkubátor SPU v Nitre je ochranná známka EÚ
Ochranná známka Európskej únie poskytuje výlučné právo používať značku pre registrované tovary a služby.
Autor TASR
Nitra 23. januára (TASR) - Značka Potravinový inkubátor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre je oficiálne zapísaná ako ochranná známka Európskej únie (EÚ) v Registri ochranných známok Európskej únie. Register vedie Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Na základe úspešne ukončeného registračného konania bolo vydané osvedčenie o zápise do registra, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Zápis do registra predstavuje významný krok v ochrane identity Potravinového inkubátora a posilňuje jeho postavenie ako profesionálnej a dôveryhodnej platformy pre podporu inovácií v potravinárstve. „Získanie ochrannej známky Európskej únie pre Potravinový inkubátor SPU v Nitre je pre nás jasným signálom, že budujeme značku s medzinárodným presahom. Ochranná známka zároveň potvrdzuje ambíciu inkubátora rásť a rozvíjať sa ako moderná a inovatívna platforma pre podporu potravinárstva,“ povedala riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech Adriana Kolesárová.
Ochranná známka Európskej únie poskytuje výlučné právo používať značku pre registrované tovary a služby. Ochrana sa vzťahuje najmä na výrobky z ovocia a zeleniny, pochutiny, bylinky, nápoje, výživové doplnky, ako aj na služby v oblasti výskumu a vývoja, poradenstva a vzdelávacích aktivít. Je platná jednotne vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Výskumné centrum AgroBioTech sa spolu s Potravinovým inkubátorom dlhodobo zameriava na podporu výskumu, vývoja, transferu poznatkov do praxe a vzdelávania.
Zápis do registra predstavuje významný krok v ochrane identity Potravinového inkubátora a posilňuje jeho postavenie ako profesionálnej a dôveryhodnej platformy pre podporu inovácií v potravinárstve. „Získanie ochrannej známky Európskej únie pre Potravinový inkubátor SPU v Nitre je pre nás jasným signálom, že budujeme značku s medzinárodným presahom. Ochranná známka zároveň potvrdzuje ambíciu inkubátora rásť a rozvíjať sa ako moderná a inovatívna platforma pre podporu potravinárstva,“ povedala riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech Adriana Kolesárová.
Ochranná známka Európskej únie poskytuje výlučné právo používať značku pre registrované tovary a služby. Ochrana sa vzťahuje najmä na výrobky z ovocia a zeleniny, pochutiny, bylinky, nápoje, výživové doplnky, ako aj na služby v oblasti výskumu a vývoja, poradenstva a vzdelávacích aktivít. Je platná jednotne vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Výskumné centrum AgroBioTech sa spolu s Potravinovým inkubátorom dlhodobo zameriava na podporu výskumu, vývoja, transferu poznatkov do praxe a vzdelávania.