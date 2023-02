Značku Regionálny produkt Pohronie získali ďalší výrobcovia

Žiar nad Hronom 24. februára (TASR) – Značku Regionálny produkt Pohronie získali ďalší štyria výrobcovia remeselných výrobkov. Certifikáty im občianske združenie (OZ) Žiarska kotlina, ktoré je koordinátorom značky, slávnostne odovzdalo v polovici februára. Pre TASR to za OZ uviedla koordinátorka regionálneho značenia Slavomíra Zaťková.



Značku regionálneho produktu získali vo výzve na predkladanie žiadostí o získanie označenia, ktorú OZ vyhlásilo vlani v septembri, štyria výrobcovia z regiónu Pohronie. Ide o mydlové výrobky z Trnavej Hory, prírodnú šťavu z čučoriedok z Tekovskej Breznice, bylinkové výrobky z Kalnej nad Hronom a výrobky z dreva z obce Prestavlky. V skoršej marcovej výzve certifikát získalo šesť výrobcov, medzi nimi napríklad kremnická kamenina z Kunešova, pletené výrobky z pedigu z Brehov či drevený riad z obce Prochot.



Označenie Regionálny produkt Pohronie vzniklo v roku 2017, certifikáty doposiaľ získalo už 25 výrobcov. Značka je udeľovaná výrobcom remeselných výrobkov, poskytovateľom služieb či organizátorom podujatí, žiadosti o jej získanie posudzuje odborná komisia. Do územia pôsobnosti označenia Regionálny produkt Pohronie patria mestá o obce okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Levice.



"Udelením značky sa snažíme vyzdvihovať jedinečnosť a kvalitu regionálnych produktov a služieb, ale nezabúdame ani na podporu ich výrobcov, ktorí práve v našom území šetrne a v súlade so životným prostredím hospodária," priblížilo združenie Žiarska kotlina s tým, že dôležitým poslaním je tiež podpora spolupatričnosti medzi výrobcami a obyvateľmi regiónu.