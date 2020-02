Značný záujem o voľby je aj v obciach malokarpatského regiónu

Píla 29. februára (TASR) – Počas sobotných, v poradí 8. volieb do Národnej rady SR v ére samostatného Slovenska, využívajú volebné právo i obyvatelia malokarpatského regiónu. "Ľudia majú záujem voliť,“ potvrdili pre TASR zástupcovia okrskových volebných komisií v Častej, Píle i Doľanoch v okrese Pezinok.



Členovia okrskovej volebnej komisie v Doľanoch na hraniciach Bratislavského a Trnavského kraja označili záujem už od ranných hodín za "slušný". "Voliči chodia priebežne, nárazovo i vo väčších skupinkách," uviedli pre TASR.



Podobne je to aj v susednej obci Častá. V podhradí Červeného Kameňa môže voliť 1900 oprávnených voličov a hlasy svojim favoritom vo voľbách odovzdávajú v dvoch volebných okrskoch. "Záujem o voľby naozaj je, doteraz sme nemali ešte prestoj, stále máme čo robiť," zhodnotil situáciu predseda jednej z okrskových komisií Ján Porkert. V rámci usmernení si voliči podľa jeho slov preverujú najmä možnosť prideliť preferenčné hlasy. "Niektorí sa nás ešte spoza plenty pýtajú, ako majú voliť,“ priznal. "Nestalo sa však, že by sa niekto pomýlil a museli sme na jeho požiadanie i vydávať náhradnú sadu hlasovacích lístkov,“ dodal.



Z opačnej strany hradu Červený Kameň, v katastrálne najmenšej obci Bratislavského kraja - Píla, zaznamenali prvého voliča hneď o siedmej ráno. "V obci majú trvalý pobyt aj dvaja prvovoliči, zatiaľ však ešte neprišli," informovali členovia okrskovej volebnej komisie. Naopak, dopoludnia zaznamenali vyše desiatku voličov, ktorí prišli hlasovať na voličský preukaz. Medzi nimi boli aj manželia z Bratislavy. "Ísť voliť pre nás neznamená iba občiansku povinnosť. Je to snaha prispieť k tomu, aby sa na Slovensku zmenila celková politická kultúra a atmosféra v spoločnosti,“ povedali pre TASR.



Oprávnení voliči môžu v Bratislavskom kraji voliť v 582 volebných okrskoch, v okrese Pezinok je ich 53.