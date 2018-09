Známe sú budúce názvy hlavných budov v EUROVEA CITY aj návrh organizácie bulváru Pribinova od Beth Galí Foto: J&T REAL ESTATE, a.s

Architektka Beth Galí vidí bulvár Pribinova ako priestor priateľský k chodcom

V EUROVEA CITY si tím Beth Galí stanovil tieto ciele:

• Priblížiť EUROVEA CITY k historickému centru Bratislavy.

• Zmierniť cestnú prevádzku a premeniť oblasť na priateľskú k chodcom, s ohľadom na bezpečnosť všetkých členov dopravy a potreby cestnej prevádzky. Prevádzka zásobovacích áut a návštevníkov sa bude realizovať od konca bulváru prostredníctvom podzemných komunikácií, ktoré autá navedú priamo k parkoviskám. To zmierni dopad cestnej prevádzky na pohyb po bulvári.

• EUROVEA CITY sa stane štvrťou so svojim mestským životom, charakterom a identitou. Jej verejné priestory budú odrážať jedinečnosť a súdržnosť skrz sieť chodníkových trás a mestský mobiliár.

JTRE je hlavným partnerom festivalu Biela noc

Bratislava 28. septembra (OTS) - EUROVEA CITY je významnou súčasťou vznikajúceho nového centra mesta, a preto sa v nej architekti a urbanisti musia detailne zaoberať nielen architektúrou budov, ale oveľa viac celkovým urbanizmom, usporiadaním verejných priestorov a organizáciou pohybu ľudí a dopravy. Zatiaľ čo organizácia zástavby a regulačné podmienky boli dané mestom už od realizácie prvých objektov v zóne, ktorými je dnešný Tower 115 či budova SND, neskôr vznikajúce objekty tento systém rešpektujú a postupne kreujú plnohodnotnú mestskú štvrť. Developer EUROVEA CITY, spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE), z tohto vychádzal aj pri pomenovaní hlavných budov a budúcich dominánt v zóne. Renomovaná barcelonská architektka Beth Galí, ktorá pracuje na celkovom riešení verejných priestorov v EUROVEA CITY, predstavila svoj návrh ideálnej organizácie bulváru Pribinova – ako miesta, ktoré podporí všetky druhy mobility a bude priateľské k chodcom.,“ hovoríz JTRE, ktorý stojí za myšlienkou vzniku štvrte EUROVEA CITY.,“ vysvetľuje architektz GFI. „Keď hovoríme o regulácii organizácie zástavby, ide najmä o súbežné stavebné čiary zástavby, ktorá je orientovaná k nábrežiu, pri bulvári Pribinova a k Landererovej ulici, ale aj o formu blokovej zástavby, ktorá je charakteristická pre susediace územie Starého Mesta. Systém definuje aj výškovú hladinu zástavby, ktorá graduje smerom od Dostojevského radu ku Košickej ulici.“ vysvetľujeCharakter mestskej štvrte dotvorí aj nové názvoslovie existujúcich ale aj vznikajúcich nových objektov v EUROVE CITY, ktoré zjednoduší a sprehľadní orientáciu v zóne.Na koncepčnom riešení verejných priestorov v celej zóne pracuje už niekoľko mesiacov renomovaná barcelonská architektka a urbanistka Beth Galí. Počas svojej prvej prezentácie v Bratislave predstavila princípy, ktoré uplatňuje pri svojej práci s verejnými priestormi a o pár mesiacov neskôr hovorila o príležitostiach ale aj prekážkach, ktoré spolu s tímom identifikovala v zóne Pribinova. Ako ďalší krok teraz predstavila rozpracované koncepčné riešenie pohybu osôb a dopravných tokov v lokalite, so zameraním na bulvár Pribinova, ktorý je v tomto smere zásadný.,“ vysvetľuje svoj prístup a systém prácePodľa Beth Galí, stará myšlienka „čím viac jazdných pruhov, tým menšia hustota automobilov v mestách“ sa ukázala ako nesprávna. Mestské ulice nie sú cesty, ale bohužiaľ, tendencia nových prístupov k urbanizmu dnes mení ulice na cesty pre autá. Myslí si, že Bratislava má stále čas, aby nespravila rovnaké chyby, ku ktorým došlo v iných mestách.Pri budúcej organizácii bulváru Pribinova uplatnila B. Galí myšlienku, že všetky možnosti mobility v mestách – pešia mobilita, elektrická kolobežka, bicykel, motocykel, privátna doprava a mestská hromadná doprava – dokážu spolunažívať na jednej ulici bez narušenia priestoru pre chodcov. Bulvár tvorí hlavnú os projektovanú na mestskej promenáde so stromovou alejou so špecifickým charakterom a identitou. Je akousi linkou prechodu medzi južným a severným sektorom Eurovei. Na juhu tvorí verejné priestranstvá na brehu Dunaja, na severnom konci zase tvorí ulice, ktoré vytvárajú prepojenie s historickým centrom Bratislavy.Za mimoriadne dynamický a dôležitý element v meste, najmä veľkosti Bratislavy, považuje B. Galí električku. Podľa európskych expertov je električka ideálnym systémom pre mestá s menej ako 800 000 obyvateľmi, pretože v mestách nad milión obyvateľov môže vsadenie siete koľají do mestskej štruktúry narušiť pokračovanie mestského rastra.,“ hovoríJTRE ako hlavný partner festivalu spolu s EUROVEA CITY prinášajú do Bratislavy po prvýkrát projekt choreografa, ktorý návštevníkov Bielej noci pozve na netradičnú nočnú prechádzku súčasným umením. „,“ hovorí riaditeľka festivalu Biela nocFestival Biela noc bude tradične prebiehať na dvoch trasách – vodnej a historickej. Vďaka rozsiahlej dopravnej uzávierke, od River Parku až po Euroveu, si práve nabudú môcť tento rok návštevníci užiť nočnú prechádzku po nábreží Dunaj úplne bez áut. Pozdĺž nábrežia tak vznikne dočasná pešia zóna, ktorá plynule nadviaže na trasu v historickom centre mesta.Obľúbenáponúkne opäť niekoľko známych diel od zahraničných hviezd, ako aj kvalitné domáce umenie. Nezabudnuteľným bude určite aj vesmírny zážitok od Japonca Yasuriho Chidu či hypnotická projekcia vytvorená špeciálne pre industriálny priestor Skladu č.7 od Oliviera Ratsiho. Veľký zážitok umožní aj vizuálne spracovanie budúceho bratislavského mrakodrapu v novovznikajúcej štvrti Eurovea City, či nočná Oáza v Panorama Parku tvorená z tisícov laserových lúčov.Kreatívci z BN Label sa postarajú o ďalšiu dominantu nad Dunajom – architektúru Starého mosta oživí vizuálna hra farieb, ktorá sa stane symbolom prepájania brehov, spolupatričnosti, tolerancie a odkazom na ľudskú rozmanitosť. V River Parku sa zase bude kresliť vodou vďaka špeciálnej technológii vyvinutej Francúzom Antoninom Fourneaum. V Zuckermandli budú môcť odvážlivci vstúpiť do obrej čiernobielej pavučiny z dielne architektov Numen/For Use, na promenáde medzi Zuckermandlom a mostom SNP uvidia svetelné objekty od Šimona Kerna a Ľuba Mikleho a v historickej Moyzesovej sieni ich očarí nafukovací autoportrét Viktora Freša.