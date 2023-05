Znamienka si dalo skontrolovať počas dopoludnia v UNLP vyše 90 ľudí

Košice 3. mája (TASR) – Viac ako 90 ľudí si za štyri hodiny nechalo skontrolovať svoje znamienka počas stredajšej preventívnej akcie v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP), ktorá bola spojená s Európskym dňom melanómu. Práve melanóm je najzávažnejším typom rakoviny kože. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



"Väčšina nálezov bola v poriadku, boli teda nezhubné, benígne. U dvoch pacientov sme však vyslovili podozrenie na malígny melanóm a u ďalších dvoch pacientov je podozrenie na tzv. bazocelulárny karcinóm," uviedla lekárka Anna Šepitková z kliniky dermatovenerológie.



Melanóm je jeden z najzákernejších nádorov vôbec, ktorý dokáže skryto metastázovať do všetkých životne dôležitých orgánov, ako sú napríklad pľúca, črevá alebo mozog. Bazocelulárny karcinóm je typom nemelanómovej rakoviny kože. "Netvoria sa pri ňom metastázy, ale má deštruktívny charakter rastu, takže je vhodné vybrať ho včas. Následný kozmetický efekt bude lepší a rovnako bude lepšie hojenie pre pacienta," skonštatovala Šepitková.



Pri podozreniach na melanóm či iný typ rakoviny kože dermatovenerológovia odporučia pacientovi chirurgické odstránenie znamienka, respektíve kožnej lézie spojené s následným histologickým vyšetrením. Na jeho základe sa volí ďalšia terapia a manažment pacienta.



Vyšetrenie dermatoskopom je neinvazívne a bezbolestné. Lekári pri kontrole znamienok využívajú ručný alebo digitálny dermatoskop, ktorým sa dá zistiť desať- až 20-násobné zvýšenie podozrivej lézie. "Sledujeme rôzne štrukturálne a farebné zmeny znamienka, počet znamienok, rozloženie, ich asymetriu, prípadne špecifické znaky typické pre rôzne diagnózy," priblížila lekárka. Osobnú prevenciu a kontrolu svojich znamienok odporúča robiť si každé dva mesiace. "Kontrolujte si pravidelne znamienka, ktoré si vidíte priamo alebo v zrkadle. V prípade tých, ktoré nevidíte sami, požiadajte o pomoc niekoho z rodiny, prípadne kontaktujte lekára," radí.



Medzi rizikové skupiny patria všeobecne ľudia so svetlou pokožkou, so svetlými a ryšavými vlasmi. Ďalším rizikom rozvoja melanómu je vek nad 50 rokov a tiež melanóm v rodinnej anamnéze. "Celosvetovo výskyt melanómu z roka na rok rastie, a to najmä u žien do 40 rokov. Za posledné desaťročie sme zaznamenali až dvojnásobný nárast melanómu. Osveta a prevencia však pomáhajú predchádzať tomu, aby sa na to prišlo až v neskorom štádiu. Preto odporúčame kontrolu u dermatovenerológa minimálne raz do roka, u rizikových skupín dva-, trikrát ročne," dodala Šepitková. Na vyšetrenie znamienok netreba výmenný lístok od všeobecného lekára.