Znečistenie kuchynského odpadu v Bratislave je pod európskym priemerom

Bratislava 22. decembra (TASR) – Znečistenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z bratislavských domácností je nižšie ako európsky priemer. Kým v prípade Bratislavy je to na úrovni 2,5 percenta, európsky priemer je na úrovni piatich percent. Vyplýva to z analýz kuchynského bioodpadu a zmesového komunálneho odpadu. Mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) hovorí o zodpovednom triedení.



"Sme radi, že sa nám s OLO podarilo zaviesť efektívny zber kuchynského bioodpadu v legislatívne stanovenom termíne. Do zberu tohto druhu odpadu sa zapojilo veľké množstvo domácností a ich triedenie vykazuje pozitívne výsledky," skonštatovala Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia magistrátu.



Komplexná analýza zmesového komunálneho odpadu a kuchynského odpadu sa týkala piatich mestských častí. Analýzou vyzbieraného kuchynského bioodpadu sa zistilo, že tento odpad dosahuje čistotu 97,5 percenta. Znečistenie bolo teda na úrovni 2,5 percenta. Najväčšie zastúpenie nerozložiteľného odpadu predstavoval najmä plast.



Analyzovala sa tiež prítomnosť kuchynského bioodpadu v zmesovom komunálnom odpade. Z opakovanej analýzy v mestskej časti Lamač, ktorá bola zapojená do zberu vlani ako prvá, vyplynul podľa OLO pozitívny trend. Zatiaľ, čo sa v máji v zmesovom odpade nachádzalo v priemere 46 percenta kuchynského bioodpadu, v novembri to bolo "len" 27 percent. Podľa OLO značí trend vysoký záujem obyvateľov o triedenie kuchynského bioodpadu.



Pri analýze zmesového odpadu zvyšných štyroch mestských častí bola zistená prítomnosť kuchynského bioodpadu v rozsahu 17 až 42 percent. Podľa mestskej firmy i o relatívne vysoký podiel kuchynského bioodpadu v nádobách na zmesový odpad, kde je potenciál na zvýšenie vytriedenia kuchynského bioodpadu ešte vysoký.



"V najbližších rokoch máme pred sebou množstvo opatrení, ktoré chceme zaviesť s cieľom ďalšiehozvyšovania čistoty vyzbieraného materiálu a zníženia objemu kuchynského bioodpadu v zmesovom odpade na minimum," poznamenala Maleš. Cieľomje podľa nej prejsť na obehové hospodárstvo.



Bratislava má podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, a to najneskôr do 1. januára 2023.