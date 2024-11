Znečistený vzduch v Bratislave je rizikom pre ľudí, ukázali merania

Bratislava 12. novembra (TASR) - Znečistený vzduch v Bratislave je veľkým rizikom pre zdravie obyvateľov. Vyplýva to z výsledkov meraní v uliciach hlavného mesta, ktoré robili enviroorganizácie Cyklokoalícia a Znepokojené matky. Týka sa to hlavne vyťažených ulíc v centre mesta, ako Mickiewiczova, Staromestská, Štefánikova či Šancová. Tam je podľa organizácií potrebné znižovať automobilovú dopravu. TASR o tom informoval prezident Cyklokoalície Dan Kollár.



"Merania koncentrácie oxidu dusičitého (NO2) prebiehali od januára do mája na 25 miestach v Bratislave. Uskutočnili sa v rámci medzinárodného projektu vedeného organizáciou Deutsche Umwelthilfe zameraného na meranie koncentrácií NO2 v ovzduší viacerých európskych miest," priblížil Kollár s tým, že merania prebiehali aj v Prahe, Budapešti, Bukurešti, Prištine a Sofii. Vzorky z dlhodobých meraní analyzovalo švajčiarske laboratórium.



Výsledky podľa Kollára naznačujú, že na viacerých miestach v Bratislave je kvalita ovzdušia výrazne horšia, ako uvádzajú údaje z meracích staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tie sa však na problémových miestach nenachádzajú. "Je preto nutné monitorovať jeho kvalitu na väčšom množstve lokalít," podotkol Kollár. Zároveň poukazuje na realizovanie riešení, ktoré znížia atraktivitu presunu autom a zlepšia podmienky pre peší pohyb, cyklodopravu či verejnú osobnú dopravu.



"V tejto súvislosti je zarážajúca aj nečinnosť ministerstva životného prostredia, ktoré malo už začiatkom tohto roka dokončiť Stratégiu ochrany ovzdušia. Pritom v dôsledku zlej kvality ovzdušia ročne na Slovensku predčasne zomrie viac ako 5000 ľudí," doplnil Kollár.



Urbanistka zo združenia Znepokojené matky Ivana Nemethová upozornila, že znečistenie ovzdušia má výrazný vplyv na zdravie, a to špeciálne u detí, tehotných žien či ľudí s chronickými zdravotnými problémami. "Ide o celé spektrum zdravotných problémov, od astmy cez poškodenie imunitného systému a nádorové, respiračné a srdcovo-cievne ochorenia. Ak chceme pre naše deti zdravý a bezpečný život, potrebujeme znižovať množstvo áut a emisií a zmeniť spôsob, ako fungujú naše mestá," skonštatovala.