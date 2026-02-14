Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZNEPOKLOJIVÝ NÁLEZ: V Kremnici našli v potoku telo muža

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Polícia priblížila, že nevylúčili cudzie zavinenie.

Autor TASR
Kremnica 14. februára (TASR) - V potoku v meste Kremnica našli v piatok (13. 2.) popoludní telo muža bez známok života. Prípadom sa zaoberá polícia, nariadená bola súdna pitva. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Na miesto bol privolaný ohliadajúci lekár, ktorý na mieste nevylúčil cudzie zavinenie smrti muža a pre určenie presnej príčiny úmrtia bola nariadená súdna pitva,“ priblížia polícia s tým, že prípad vyšetruje ako prečin usmrtenie.


