Znepokojené matky žiadajú utlmiť automobilovú dopravu v Bratislave

Bratislava 27. februára (TASR) - Iniciatíva Znepokojené matky vyzýva primátora Bratislavy Matúša Valla, aby hlavné mesto prijalo opatrenia na utlmovanie individuálnej automobilovej dopravy i znižovanie počtu áut. Svoj apel odôvodňuje zvyšujúcim sa počtom úmrtí chodcov. Magistrát deklaruje, že bezpečnosť chodcov patrí medzi jeho priority. K niektorým opatreniam postupne pristupuje, čaká tiež na zmenu legislatívy.



"Autá sú čoraz väčšie a rýchlejšie. Naše ulice musia vyzerať inak. Nemôžu byť postavené ako rýchlostné cesty, na ktorých sa dá aj niekoľkonásobne prekročiť rýchlosť," skonštatovala na februárovom rokovaní miestneho zastupiteľstva zástupkyňa iniciatívy Ivana Nemethová.



Poukázala na to, že vlani zomrelo 14 chodcov, pričom číslo výrazne presahuje predchádzajúce roky. Na porovnanie, v roku 2021 bolo usmrtených päť chodcov, v roku 2020 to bolo šesť chodcov a v rokoch 2019 a 2018 po tri osoby.



Je presvedčená, že ani najvyšší trest pre vinníka nedokáže predchádzať tragédiám, dopravné nehody nie sú len o individuálnej zodpovednosti. Snahou by mali byť aj systémové opatrenia, ktorých zavedenie môže síce v niektorých prípadoch trvať dlhšie, niektoré sa však dajú aplikovať takmer okamžite. Inšpiráciou môžu byť napríklad viaceré európske mestá, kde, na pár výnimiek, zaviedli plošnú najvyššiu povolenú rýchlosť 30 kilometrov za hodinu. Iniciatíva zároveň vyzýva na intenzívnejšiu podporu udržateľných foriem mobility, teda chôdze, bicyklovania a verejnej dopravy.



Magistrát ubezpečuje, že bezpečnosť chodcov patrí pre hlavné mesto medzi priority. Jedným z konkrétnych opatrení na posilnenie bezpečnosti sú napríklad viditeľné priechody, z ktorých mnohé boli dlhodobo nedostatočne osvetlené. Zvýšiť bezpečnosť chodcov, najmä detí, má tiež projekt Mesto pre deti. V rámci neho plánujú v okolí desiatich vybraných škôl krátkodobé i dlhodobé zmeny v doprave.



Hlavné mesto zároveň pripomína, že s Úniou miest Slovenska a združením krajských miest K8 už od roku 2020 apeluje na vládu, aby bolo obciam umožnené vykonávať kontroly objektívnou zodpovednosťou aj na meranie maximálnej povolenej rýchlosti, najmä prostredníctvom stacionárnych radarov. "Dnes tieto kontroly môže vykonávať iba Policajný zbor. V tejto súvislosti čakáme na zmenu v legislatívnej oblasti," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková s dôvetkom, že s predstaviteľkami iniciatívy plánuje mesto stretnutie.