Znevýhodnené žiačky v Trnavskom kraji dostali menštruačné nohavičky

Trnava 27. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) odovzdal v utorok menštruačné nohavičky pre zdravotne znevýhodnené študentky Spojenej školy v Trnave. Tento krok je súčasťou projektu, do ktorého sa zapojil TTSK s Iniciatívou za dôstojnú menštruáciu, v rámci neho budú tiež od júna na všetkých krajských stredných školách dostupné zásobníky s bezplatnými hygienickými potrebami.



Podľa Jany Žitňanskej, ktorá v rámci TTSK zastrešuje tému dôstojnej menštruácie, je dôležité myslieť aj na dievčatá a ženy, ktoré z dôvodu zdravotného či sociálneho znevýhodnenia nenavštevujú stredné školy. „Cieľom je to, aby aj dievčatá so zdravotným znevýhodnením mohli každý mesiac prežiť menštruáciu dôstojne,“ doplnila.



Aktérka Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu a riaditeľka komunikácie Tesca Katarína Pšenáková zdôraznila, že menštruačné nohavičky by mohli byť riešením, aby aj takéto dievčatá mohli počas menštruácie ísť do školy. Tento krok má pomôcť vyriešiť problém s menštruačnou chudobou. „Darujeme viac ako 200 menštruačných nohavičiek škole, pevne verím, že väčšina z nich nájde dobré využitie,“ uviedla.



Zástupkyňa riaditeľky spojenej školy Mária Pavlíková hodnotí projekt pozitívne. „Určite to bude veľká pomoc nielen pre dievčatá, ale aj pre školu a možno aj pre rodiny, ktoré sa trápia s finančnými problémami,“ skonštatovala.



TTSK sa v máji pripojil k celoslovenskej Iniciatíve za dôstojnú menštruáciu, ktorej cieľom je systematicky riešiť problematiku menštruačnej chudoby na Slovensku.



Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu je otvorenou platformou. Spája odborníkov, samosprávy, školy, firmy aj mimovládne organizácie. Spoločne sa usilujú o to, aby sa menštruácia stala rešpektovanou, prirodzenou a dôstojnou súčasťou verejného aj školského života.