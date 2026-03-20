Zničené cesty či výtlky? Vrábľania môžu radnicu upozorniť online
Podnety je možné nahlasovať do 2. apríla.
Autor TASR
Vráble 20. marca (TASR) - Vrábeľská radnica aj tento rok zapojí verejnosť do monitorovania stavu komunikácií po zimnom období. Jamy a výtlky na cestách a chodníkoch môžu ľudia nahlasovať prostredníctvom mestskej webovej stránky.
Magistrát už na nej zverejnil formulár, cez ktorý je možné informovať o zničených komunikáciách v centre i v mestských častiach. „Je potrebné vždy napísať ulicu a bližšiu špecifikáciu miesta, napríklad číslo domu, charakteristiku okolia, prípadne ďalšie údaje,“ informoval mestský úrad.
Podnety je možné nahlasovať do 2. apríla. „Mesto má výtlky zmapované. Naším cieľom je zachytiť aj tie, ktoré nám mohli uniknúť a pripraviť podklady pre opravy,“ doplnila radnica.
