Zničenú cestu v Liptovskom Michale zrekonštruovali

Liptovský Michal 29. júla (TASR) - Zničenú cestu v obci Liptovský Michal v okrese Ružomberok zrekonštruovali za peniaze z projektu. Ako uviedol starosta Martin Adamčiak, oprava cesty vyriešila viacero problémov - pôvodná bola rozbitá a plná výtlkov.



Cesta smeruje do rekreačnej oblasti a napája sa na hlavnú cestu v obci. Za tunelom, ako oblasť tamojší obyvatelia nazývajú, sa nachádzajú rodinné domy, ale aj ubytovacie zariadenia. Tie podporujú rozvoj turizmu v oblasti. "Celková hodnota novej cesty bola takmer 11.000 eur a ďalšie podobné projekty v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou (MAS) Dolný Liptov už obec pripravuje," priblížila Zuzana Gvizdová z MAS.



Starosta dodal, že v pláne je obnoviť aj ďalšiu cestu v obci. "Viaceré to potrebujú. Na čo sa teraz chceme intenzívne zamerať, je kultúrny dom," skonštatoval.



Na rekonštrukciu kultúrneho domu podala obec viacero žiadostí o príspevky. Malo by ísť o rozsiahlejšie zmeny - výmenu okien, obnovu fasády, rekonštrukciu vnútorných omietok a podláh.