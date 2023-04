Zničeným budovám po požiari v B. Štiavnici dodajú rezivo Lesy SR a ZSD

Zvolen/Banská Štiavnica 5. apríla (TASR) - Členské spoločnosti Drevárskej sekcie Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR sa spolu so štátnym podnikom Lesy SR rozhodli solidárne prispieť na obnovu drevených krovov a striech poškodených budov v Banskej Štiavnici, ktoré postihol nedávny požiar. Mestu Banská Štiavnica ponúkli dodávku stavebného reziva pre tých, ktorí ho najviac potrebujú. Pre TASR to uviedol prezident zväzu Peter Zemaník.



Mesto má v najbližších dňoch v spolupráci s vlastníkmi zničených budov zostaviť špecifikáciu potrebného materiálu na zakrytie striech a na odvrátenie ďalších hroziacich škôd na historických budovách.



"Zväz má zámer poskytnúť Banskej Štiavnici rezivo v objeme dodávky dvoch kamiónov, ktoré adresne dodá na rekonštrukciu striech. Prvá fúra s objemom približne štyri kubické metre stavebného reziva rôznych sortimentov odišla už 31. marca z píly Roven Hriňová, ktorú si odviezol Ján Adamský, vlastník nehnuteľnosti, v ktorej bola známa reštaurácia a ktorá je v bezprostrednom susedstve domu Maríny, kde požiar vypukol a začal sa šíriť na okolité nehnuteľnosti," uviedol Zemaník. "Dohoda bola operatívna a potrebný materiál sme pripravili prednostne na počkanie," uviedol konateľ firmy Ján Báťka.



"Sme pripravení poskytnúť naše piliarske kapacity na porez aj pre ostatných vlastníkov poškodených budov. V úzkej spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR a s dotknutými subjektmi pripravíme stavebné rezivo v celkovej hodnote približne 30.000 eur. Na jeho produkciu sa poskladajú všetky členské spoločnosti Drevárskej sekcie ZSD SR rovnakým dielom," doplnil Zemaník.



Firmy združené v ZSD SR pomohli s drevom aj v roku 2021, keď tornádo zničilo niekoľko desiatok domov na južnej Morave.