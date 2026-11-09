< sekcia Regióny
Znížené cestovné v prešovskej MHD platí aj v druhej polovici novembra
Znížené ceny platia pre cestovanie v I. tarifnom pásme aj v celosieťovom variante podľa druhu cestovného lístka.
Autor TASR
Prešov 9. novembra (TASR) - Cestujúci v prešovskej mestskej hromadnej doprave budú môcť aj v druhej polovici novembra využívať znížené cestovné. Mesto Prešov sa rozhodlo predĺžiť dočasnú úpravu cien na základe uznesenia vlády SR. Od stredy (11. 11.) do 30. novembra tak zostane základné cestovné na úrovni zľavneného cestovného. Ceny lístkov sa oproti predchádzajúcej úprave nemenia. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Vladimír Tomek.
„Pôvodné zníženie cestovného v prešovskej MHD platilo od 12. októbra do 10. novembra. Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 28. októbra schválila uznesenie, ktorým odporučila primátorom krajských miest predĺžiť platnosť dočasnej úpravy cestovného v mestskej doprave. Mesto Prešov sa rozhodlo toto odporúčanie uplatniť aj v ďalšom období,“ povedal Tomek.
Od stredy do 30. novembra preto podľa Tomeka zostáva cena základného, teda obyčajného cestovného na úrovni doterajšieho zľavneného cestovného. „Pre cestujúcich to znamená, že budú naďalej platiť rovnaké zvýhodnené ceny ako počas predchádzajúceho obdobia. Existujúce nároky na zľavnené cestovné zostávajú zachované. Zníženie sa týka základných jednorazových cestovných lístkov bez ohľadu na spôsob platby a časovú platnosť, ako aj základných časových predplatných cestovných lístkov s platnosťou do 30 dní,“ doplnil Tomek.
Znížené ceny platia pre cestovanie v I. tarifnom pásme aj v celosieťovom variante podľa druhu cestovného lístka. Cena 60-minútového SMS lístka zostáva 0,75 eura v I. tarifnom pásme a 0,80 eura v celosieťovom variante.
Znížené cestovné sa uplatňuje nielen na území mesta Prešov, ale aj v jeho záujmovom území, do ktorého patria mesto Veľký Šariš a obce Bzenov, Dulova Ves, Fintice, Haniska, Ľubotice, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová a Záborské.
Mesto Prešov ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme a regulačný orgán tak pokračuje v uplatňovaní dočasne zníženého základného cestovného v súlade s platnou tarifou DPMP. „Znížené ceny budú platiť do 30. novembra. V prípade, že vláda Slovenskej republiky prijme ďalšie uznesenie o predĺžení tohto opatrenia, môže sa termín jeho platnosti opäť posunúť,“ dodal Tomek.
„Pôvodné zníženie cestovného v prešovskej MHD platilo od 12. októbra do 10. novembra. Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 28. októbra schválila uznesenie, ktorým odporučila primátorom krajských miest predĺžiť platnosť dočasnej úpravy cestovného v mestskej doprave. Mesto Prešov sa rozhodlo toto odporúčanie uplatniť aj v ďalšom období,“ povedal Tomek.
Od stredy do 30. novembra preto podľa Tomeka zostáva cena základného, teda obyčajného cestovného na úrovni doterajšieho zľavneného cestovného. „Pre cestujúcich to znamená, že budú naďalej platiť rovnaké zvýhodnené ceny ako počas predchádzajúceho obdobia. Existujúce nároky na zľavnené cestovné zostávajú zachované. Zníženie sa týka základných jednorazových cestovných lístkov bez ohľadu na spôsob platby a časovú platnosť, ako aj základných časových predplatných cestovných lístkov s platnosťou do 30 dní,“ doplnil Tomek.
Znížené ceny platia pre cestovanie v I. tarifnom pásme aj v celosieťovom variante podľa druhu cestovného lístka. Cena 60-minútového SMS lístka zostáva 0,75 eura v I. tarifnom pásme a 0,80 eura v celosieťovom variante.
Znížené cestovné sa uplatňuje nielen na území mesta Prešov, ale aj v jeho záujmovom území, do ktorého patria mesto Veľký Šariš a obce Bzenov, Dulova Ves, Fintice, Haniska, Ľubotice, Malý Šariš, Podhradík, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová a Záborské.
Mesto Prešov ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme a regulačný orgán tak pokračuje v uplatňovaní dočasne zníženého základného cestovného v súlade s platnou tarifou DPMP. „Znížené ceny budú platiť do 30. novembra. V prípade, že vláda Slovenskej republiky prijme ďalšie uznesenie o predĺžení tohto opatrenia, môže sa termín jeho platnosti opäť posunúť,“ dodal Tomek.