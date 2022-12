Znížený príjem v KSK sa odrazí na vyšších cenách za internáty

Košice 18. decembra (TASR) – Zvýšenie ceny obedov v krajských školách i ceny ubytovania v internátoch bude patriť k bodom pondelkového (19. 12.) zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Poslanci budú zároveň rokovať o rozpočte na budúci rok, ktorý poznačí najmä výpadok príjmu z podielových daní.



Ako informoval kraj, súčasťou bude aj valorizácia platov zamestnancov v školstve, vďaka ktorej by si mal personál od nového roka finančne prilepšiť. "Župa si vzhľadom na energetickú krízu uvedomuje náročnú situáciu východniarov. Avšak budúcoročné hospodárenie negatívne zasiahne výpadok príjmu z podielových daní a aj zvýšené náklady na energie župných budov. Niektoré krajské zariadenia nám hlásia nárast prevádzkových nákladov až o 300 percent. Aj pri najlepšom úmysle sa zdražovaniu nevyhneme, avšak chceme to urobiť tak, aby sa obyvateľov dotklo čo najmenej," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Poukázal na to, že kraj vynaloží na jedného ubytovaného žiaka v internáte ročne v priemere 2243 eur, pričom rodiča takéto ubytovanie vyjde po zdražení mesačne od 20 do 60 eur.



Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) stanovuje zvýšenie ceny za internátne ubytovanie mesačne o osem až 20 eur, a to podľa rozhodnutia riaditeľa internátu. Cena za celodennú stravu študenta v školskom internáte by mala stúpnuť o 82 centov na deň a obed v školskej jedálni zdražie o 40 centov.



Celkovo by mal KSK v roku 2023 hospodáriť s rozpočtom 357,5 milióna eur, pričom až 116 miliónov eur poputuje do školstva na bežné výdavky. Z tejto sumy sú financované stredné školy, internáty, školské jedálne a ďalšie organizácie.



Ako pripomína krajská samospráva, jej základným príjmom sú podielové dane, štát z nich však ukrojil na zvýšený daňový bonus. KSK by z tohto dôvodu mala v budúcom roku prísť o 33 miliónov eur. Negatívny vplyv na rozpočet bude mať aj rast cien za tovary a služby. Hoci rozpočet podľa kraja medziročne stúpol približne o desať miliónov eur, na vykrytie nižších príjmov a vyšších nákladov to stačiť nebude, a to ani v prípade avizovanej kompenzácie zo strany štátu. Návrh rozpočtu preto počíta len s dobiehajúcimi projektami, pričom na nové investičné zámery financie nezostanú.



"Čaká nás ťažký rok, avšak pozitívnou správou je, že sa v ňom dočkajú zvýšenia platov zamestnanci v školstve, ktorí po tomto kroku volali dlhodobo. V roku 2023 ich čakajú dve valorizácie platov, a to od 1. januára a od 1. septembra. Učitelia si polepšia najprv o desať a následne o 12 percent, nepedagogickým zamestnancom stúpne mzda o sedem a neskôr o desať percent. Aj toto rozhodnutie ministerstva školstva musela župa zohľadniť v návrhu rozpočtu kraja," uviedol Trnka.