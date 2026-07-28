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ZNÍŽTE RÝCHLOSŤ: Na diaľnici pred Liptovským Mikulášom došlo k nehode
Na mieste zasahujú hasiči, diaľničná patrola a polícia.
Autor TASR
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Liptovský Mikuláš 28. júla (TASR) - Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom v smere od Popradu došlo v utorok k dopravnej nehode dvoch motorových vozidiel. Ako informovala polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, na mieste zasahujú hasiči, diaľničná patrola a polícia.
Policajti vyzývajú, aby vodiči pri prejazde týmto úsekom znížili rýchlosť, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.
Policajti vyzývajú, aby vodiči pri prejazde týmto úsekom znížili rýchlosť, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.